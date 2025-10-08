€ 5.0963
Data publicării: 17:14 08 Oct 2025

UE interzice folosirea termenului „friptură” pentru produsele care nu conțin carne
Autor: Elena Aurel

friptura mancare Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Parlamentul European a votat miercuri interzicerea utilizării termenilor "friptură", "cârnat" şi "hamburger" pentru produse care nu conţin carne, relatează AFP și Agerpres.

Eurodeputaţii au aprobat cu 355 de voturi pentru şi 247 împotrivă o propunere a politicienilor de dreapta care interzice termeni precum "friptura vegetariană" şi "burger vegetarian".

Cu toate acestea, măsura luată de Parlamentul European trebuie negociată cu statele membre UE.

"Este vorba despre transparenţă şi claritate pentru consumatori şi recunoaşterea muncii fermierilor noştri", a declarat Céline Imart, europarlamentar de dreapta (Partidul Popular European), care a iniţiat proiectul de lege.

"Nu se pune problema interzicerii alternativelor vegetale, însă vreau să promovez termenii cu adevărata lor semnificaţie", a adăugat ea marţi în timpul unei dezbateri aprinse în parlament.

Produsele vegetariene care imită carnea au cunoscut o creştere exponenţială în ultimii ani, determinată de preocupările consumatorilor cu privire la alimentaţia sănătoasă, bunăstarea animalelor şi reducerea amprentei lor asupra mediului, în condiţiile în care creşterea animalelor este un emiţător major de CO2.

Această lege care vizează interzicerea unor termeni precum "friptură de soia" a divizat dreapta. De exemplu, deputatul german Peter Liese consideră "ruşinos" că Parlamentul European îşi dedică timpul unor "astfel de absurdităţi".

"Nu trebuie să îi considerăm proşti pe consumatori. Dacă pe un ambalaj scrie 'burger vegetarian' sau 'cârnat vegetarian', fiecare poate decide dacă să îl cumpere sau nu", a spus el.

Politicienii ecologişti s-au revoltat împotriva proiectului de lege. Olandeza Anna Strolenberg a criticat "lobby-ul cărnii" pentru că "încearcă să-şi slăbească concurenţii inovatori din sectorul alimentar".

În 2020, europarlamentarii au respins o lege pe aceeaşi temă.

Alegerile europene din 2024 au schimbat însă echilibrul partidelor, acordând mai multe locuri europarlamentarilor de dreapta şi de extremă dreapta, care afirmă că susţin sectorul agricol.

