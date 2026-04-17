DCNews Stiri Ucraina vrea negocieri directe Zelenski–Putin în Turcia, cu Trump și Erdogan la masă
Data publicării: 22:27 17 Apr 2026

Ucraina vrea negocieri directe Zelenski–Putin în Turcia, cu Trump și Erdogan la masă
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu volodimir zelenski si vladimir putin Sursa foto: Agerpres/Pexels. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Kievul propune negocieri directe Zelenski–Putin în Turcia, într-un format extins cu Trump și Erdogan.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat că partea ucraineană este pregătită pentru o discuție directă între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc în Turcia. În acest cadru, Kievul ar prefera ca la masa negocierilor să fie prezenți și Recep Tayyip Erdogan, respectiv Donald Trump, potrivit informațiilor publicate de Pravda.

Șeful diplomației ucrainene a precizat că acest scenariu a fost deja comunicat partenerilor turci, subliniind că Ankara are un rol semnificativ în posibilele demersuri de pace. În opinia sa, implicarea Turciei este esențială pentru facilitarea dialogului.

Refuzul pentru întâlnirea propusă la Moscova

În același timp, discuțiile despre o eventuală întrevedere nu sunt noi. Vladimir Putin a lansat de mai multe ori invitații pentru o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Cea mai recentă propunere a venit în februarie, însă a fost respinsă ferm de liderul ucrainean.

Andrii Sîbiha a calificat această variantă drept „inacceptabilă”, iar Zelenski a interpretat invitația drept o manevră de tergiversare. „Partenerii noștri americani ne-au informat că Putin m-a invitat la Moscova. Cred că, dacă doriți să împiedicați întâlnirea, ar trebui să mă invitați la Moscova”, a spus el.

Presiuni din partea NATO pentru sprijin continuu

Pe fondul acestor evoluții diplomatice, tema sprijinului militar rămâne centrală. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut apel la statele membre să nu reducă atenția acordată Ucrainei și să continue sprijinul acordat.

Acesta a atras atenția că ajutorul trebuie menținut fără întreruperi și chiar intensificat. Declarațiile au fost făcute la Berlin, în cadrul unei reuniuni a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei.

„Trebuie să fim atenţi că suntem capabili să asigurăm un sprijin neîntrerupt pentru Ucraina”, a indicat Rutte în deschiderea întâlnirii.

Totodată, oficialul NATO a subliniat necesitatea creșterii contribuțiilor financiare și militare, stabilind ca obiectiv pentru acest an atingerea pragului de 60 de miliarde de dolari.

În acest context tensionat, ideea unei întâlniri în Turcia, într-un format extins, capătă tot mai multă greutate. Kievul mizează pe un cadru internațional mai larg, care să includă actori influenți și să ofere șanse reale pentru un dialog eficient. Turcia este percepută ca o țară care are contacte cu occidentul prin apartenența la NATO, dar și cu administrația de la Moscova, fiind astfel un actor esențial care ar putea lua rolul de mediator între Ucraina, Europa și Federația Rusă.

CITEȘTE ȘI: Rusia ar fi dat Ucrainei un ultimatum de două luni pentru retragerea din Donbas
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Viviana Barna, eleva din Timișoara, care a uimit jurații de la "Românii au talent". Carmen Tănase: Ai nebunie în privire!
Publicat acum 10 minute
Marea problemă din Orientul Mijlociu care va dăinui și după pace. Gen. (r) Dan Grecu: Este mult mai stringentă
Publicat acum 28 minute
Ce pedeapsă ar putea primi barbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Comisar șef: În general tinerii fac asta
Publicat acum 53 minute
Ucraina vrea negocieri directe Zelenski–Putin în Turcia, cu Trump și Erdogan la masă
Publicat acum 56 minute
FC Argeș - CFR Cluj, rezultat decis în prelungirile partidei. Daniel Pancu visează la titlu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 10 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 10 ore si 59 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 23 ore si 16 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 13 ore si 3 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 5 ore si 4 minute
UDMR, decizie crucială privind guvernarea. Mandatul primit de Kelemen Hunor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
