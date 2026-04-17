Ucraina vrea negocieri directe Zelenski–Putin în Turcia, cu Trump și Erdogan la masă

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat că partea ucraineană este pregătită pentru o discuție directă între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc în Turcia. În acest cadru, Kievul ar prefera ca la masa negocierilor să fie prezenți și Recep Tayyip Erdogan, respectiv Donald Trump, potrivit informațiilor publicate de Pravda.

Șeful diplomației ucrainene a precizat că acest scenariu a fost deja comunicat partenerilor turci, subliniind că Ankara are un rol semnificativ în posibilele demersuri de pace. În opinia sa, implicarea Turciei este esențială pentru facilitarea dialogului.

Refuzul pentru întâlnirea propusă la Moscova

În același timp, discuțiile despre o eventuală întrevedere nu sunt noi. Vladimir Putin a lansat de mai multe ori invitații pentru o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Cea mai recentă propunere a venit în februarie, însă a fost respinsă ferm de liderul ucrainean.

Andrii Sîbiha a calificat această variantă drept „inacceptabilă”, iar Zelenski a interpretat invitația drept o manevră de tergiversare. „Partenerii noștri americani ne-au informat că Putin m-a invitat la Moscova. Cred că, dacă doriți să împiedicați întâlnirea, ar trebui să mă invitați la Moscova”, a spus el.

Presiuni din partea NATO pentru sprijin continuu

Pe fondul acestor evoluții diplomatice, tema sprijinului militar rămâne centrală. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut apel la statele membre să nu reducă atenția acordată Ucrainei și să continue sprijinul acordat.

Acesta a atras atenția că ajutorul trebuie menținut fără întreruperi și chiar intensificat. Declarațiile au fost făcute la Berlin, în cadrul unei reuniuni a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei.

„Trebuie să fim atenţi că suntem capabili să asigurăm un sprijin neîntrerupt pentru Ucraina”, a indicat Rutte în deschiderea întâlnirii.

Totodată, oficialul NATO a subliniat necesitatea creșterii contribuțiilor financiare și militare, stabilind ca obiectiv pentru acest an atingerea pragului de 60 de miliarde de dolari.

În acest context tensionat, ideea unei întâlniri în Turcia, într-un format extins, capătă tot mai multă greutate. Kievul mizează pe un cadru internațional mai larg, care să includă actori influenți și să ofere șanse reale pentru un dialog eficient. Turcia este percepută ca o țară care are contacte cu occidentul prin apartenența la NATO, dar și cu administrația de la Moscova, fiind astfel un actor esențial care ar putea lua rolul de mediator între Ucraina, Europa și Federația Rusă.

