DCNews Stiri Războiul din Iran face ca SUA să nu mai acorde timp negocierilor pentru pacea în Ucraina, susține Zelenski
Data publicării: 23:57 14 Apr 2026

Războiul din Iran face ca SUA să nu mai acorde timp negocierilor pentru pacea în Ucraina, susține Zelenski
Autor: Tiberiu Vasile

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. FOTO: Agerpres

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, avertizează că implicarea SUA în negocierile cu Iranul reduce atenția acordată Ucrainei și poate declanșa o scădere a livrărilor de arme pentru Kiev.

Negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner "sunt în permanenţă în discuţii cu Iranul şi nu au timp pentru Ucraina" care este îngrijorată de aprovizionarea sa cu arme, a deplâns preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat marţi televiziunii germane ZDF, transmite AFP.

Odată cu războiul din Iran, declanşat de Statele Unite şi Israel, chestiunea livrărilor americane de arme către Kiev a devenit "o mare problemă", a declarat Volodimir Zelenski la televiziunea publică ZDF, după o vizită la Berlin.

"Dacă războiul se prelungeşte, vor fi mai puţine arme pentru Ucraina. Este critic, mai ales în ceea ce priveşte apărarea antiaeriană", a explicat el.

Începând cu aprovizionarea cu rachete Patriot, utilizate intens în Orientul Mijlociu şi a căror lipsă în Ucraina "nu ar putea fi mai gravă" decât în prezent, potrivit lui Zelenski.

Cât despre cei doi emisari americani, "băieţi pragmatici" conform preşedintelui ucrainean, ei "se străduiesc să obţină mai multă atenţie din partea lui Putin pentru a pune capăt războiului" care durează de peste patru ani.

Or, "dacă Statele Unite nu exercită presiuni asupra lui Putin (...) şi poartă doar un dialog blând cu ruşii, atunci aceştia nu se vor mai teme", a subliniat el.

Zelenski a încheiat marţi un parteneriat strategic cu Germania

Volodimir Zelenski a încheiat marţi un parteneriat strategic cu cancelarul german Friedrich Merz, bazat pe cooperarea militară, în special în domeniul dronelor.

Primul finanţator al Kievului cu începere din 2025, Berlinul doreşte să joace un rol central în jocul diplomatic, în timp ce preşedintele american Donald Trump, concentrat pe Orientul Mijlociu, a impus negocieri fără europeni şi pare să vrea să cedeze teritorii ucrainene Rusiei.

Germania va finanţa, în special, livrarea către Ucraina a câtorva sute de rachete Patriot şi de lansatoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană IRIS-T.

Zelenski a anunţat, de asemenea, că cele două ţări lucrează la "un acord bilateral privind dronele", mai scrie AFP, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Kremlinul speră că SUA vor avea în curând mai mult timp să lucreze la o soluționare a conflictului din Ucraina
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Ce se întâmplă cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, inclusiv cele 300 din România
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Războiul din Iran face ca SUA să nu mai acorde timp negocierilor pentru pacea în Ucraina, susține Zelenski
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Avertisment de la FMI: Risc de recesiune globală și inflație de 6% dacă războiul din Iran continuă
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Semnalul de alarmă care trebuie să ajungă în Palatul Victoria. Titi Aur: Suntem într-un cerc vicios. Nu e suficient să avem șoferi buni
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Negocieri Israel-Liban la Washington. „Discuții excelente” și o posibilă frontieră clară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Ce se întâmplă cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, inclusiv cele 300 din România
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
