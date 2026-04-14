Războiul din Iran face ca SUA să nu mai acorde timp negocierilor pentru pacea în Ucraina, susține Zelenski

Negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner "sunt în permanenţă în discuţii cu Iranul şi nu au timp pentru Ucraina" care este îngrijorată de aprovizionarea sa cu arme, a deplâns preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat marţi televiziunii germane ZDF, transmite AFP.

Odată cu războiul din Iran, declanşat de Statele Unite şi Israel, chestiunea livrărilor americane de arme către Kiev a devenit "o mare problemă", a declarat Volodimir Zelenski la televiziunea publică ZDF, după o vizită la Berlin.

"Dacă războiul se prelungeşte, vor fi mai puţine arme pentru Ucraina. Este critic, mai ales în ceea ce priveşte apărarea antiaeriană", a explicat el.

Începând cu aprovizionarea cu rachete Patriot, utilizate intens în Orientul Mijlociu şi a căror lipsă în Ucraina "nu ar putea fi mai gravă" decât în prezent, potrivit lui Zelenski.

Cât despre cei doi emisari americani, "băieţi pragmatici" conform preşedintelui ucrainean, ei "se străduiesc să obţină mai multă atenţie din partea lui Putin pentru a pune capăt războiului" care durează de peste patru ani.

Or, "dacă Statele Unite nu exercită presiuni asupra lui Putin (...) şi poartă doar un dialog blând cu ruşii, atunci aceştia nu se vor mai teme", a subliniat el.

Zelenski a încheiat marţi un parteneriat strategic cu Germania

Volodimir Zelenski a încheiat marţi un parteneriat strategic cu cancelarul german Friedrich Merz, bazat pe cooperarea militară, în special în domeniul dronelor.

Primul finanţator al Kievului cu începere din 2025, Berlinul doreşte să joace un rol central în jocul diplomatic, în timp ce preşedintele american Donald Trump, concentrat pe Orientul Mijlociu, a impus negocieri fără europeni şi pare să vrea să cedeze teritorii ucrainene Rusiei.

Germania va finanţa, în special, livrarea către Ucraina a câtorva sute de rachete Patriot şi de lansatoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană IRIS-T.

Zelenski a anunţat, de asemenea, că cele două ţări lucrează la "un acord bilateral privind dronele", mai scrie AFP, conform Agerpres.

