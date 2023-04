Ucraina a reluat exporturile de energie electrică către Europa

Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au provocat întreruperi în aprovizionarea cu electricitate a persoanelor fizice şi companiilor din Ucraina, obligând muncitorii să lucreze peste program pentru a repara reţeaua electrică, informează Agerpres.



"Am reluat exporturile", a spus Galuşcenko într-o alocuţiune televizată, adăugând că "Rusia nu a reuşit deloc să ne distrugă sistemul energetic".



Uniunea Europeană este principala piaţă de export de electricitate pentru Ucraina. Galuşcenko a subliniat că furnizarea de electricitate pentru populaţia Ucrainei rămâne principala prioritate, în pofida reluării exporturilor.



"Sperăm că vom putea ajunge la volumele de export de anul trecut. Intenţionăm să purtăm negocieri pentru a le majora, deoarece rezervele pe care le avem astăzi în sistem ne permit să facem acest lucru", a afirmat Galuşcenko.



În luna iunie a anului trecut, Ucraina, ţară care în trecut obişnuia să exporte energie electrică spre Republica Moldova, Ungaria, Slovacia şi Polonia, a anunţat că speră să câştige 1,5 miliarde de euro din exporturile de energie electrică către Europa până la finele anului.



"În prezent, există planuri care vizează creşterea traficului transfrontalier între Ucraina şi Polonia, ceea ce va conduce la majorarea exporturilor", a precizat Galuşcenko.



În luna februarie a acestui an, procurorul şef de la Curtea Penală Internaţională (TPI) a vizitat Ucraina pentru a investiga atacurile aeriene ale Rusiei asupra reţelelor electrice. Autorităţile de la Kiev susţin că aceste atacuri au drept obiectiv intimidarea cetăţenilor obişnuiţi, în timp ce Moscova susţine că atacurile sunt destinate slăbirii capacităţilor militare ale Ucrainei.



În 2022, producţia de energie electrică în Ucraina a scăzut cu peste 27% din cauza războiului. Cea mai mare centrală nucleară din Europa, cea de la Zaporojie, care se afla sub controlul Rusiei din luna martie, a fost închisă în luna septembrie.

