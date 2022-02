Trupul Silviei, alpinista care a murit în Bucegi chiar de ziua ei, a fost recuperat

Potrivit datelor comunicate de Salvamont Buşteni, corpul neînsufleţit, care a fost extras din munte cu ajutorul elicopterului şi a trei salvatori montani, va fi transportat la SML Ploieşti. Până la această dată, intervenţia nu a fost posibilă din cauza condiţiilor meteo nefavorabile de pe munte.

Silvia, alpinistă experimentată din Brașov, a murit în mod tragic după ce a plecat să facă un traseu din Bucegi, chiar de ziua ei. Era a doua oară în cinci zile când mergea pe Albișoara Gemenelor, după ce urcase acolo și pe 7 ianuarie. Pentru că atunci nu făcuse și bucata de traseu care presupunea și cățărare, tânăra a decis să urce din nou. Postase și un mesaj pe blogul personal, despre această cățărare.

Ce scria alipinista, înainte de a muri

"Planul era să urc Albișoara Crucii 2A pentru că găsisem un articol în blogul meu și am salvat toate info în iPhone ca să mă informez, dacă nu găsesc continuarea. Dar am nimerit în Albișoara Gemenilor 2A. Și am continuat așa! Am ales să urc pe porțiunea cu gheață și puțină zăpadă, evitând porțiune cu mai multă zăpadă. Îmi place așa, deși teoretic e riscant”, scria Silvia pe Facebook.

Silvia obișnuia să plece în munți cu sora ei geamănă, Iulia, dar în acea zi a decis să meargă singură. Era un omagiu adus surorii ei. Din păcate, tânăra nu s-a mai întors, iar familia ei este acum devastată de durere. În loc de cadou, Iulia a primit de ziua ei o veste tragică.

"Mulțumesc tuturor pentru urările mele de ziua mea. Astăzi trebuia să fie o zi de sărbătoare. Din păcate cât continui pe acest drum numit viață, sora mea geamănă scumpă și iubită nu o va face. S-a stins în elementul ei iubit din munți. Voi fi mereu recunoscător pentru că o am ca soră. În timp ce îi plâng pierderea și îmi va lipsi groaznic toată viața, îmi voi aminti cu mare bucurie în suflet toate aventurile noastre și tot ce am învățat de la ea. Și-a trăit viața din plin.Te iubesc sora mea mai mică cu 10 minute.", scria Iulia pe 13 ianuarie.

