Transfăgărășan - taxă de acces pentru gestionarea traficului

Foto: Crișan Andreescu
Foto: Crișan Andreescu

Pentru accesul pe Transfăgărășan, autoritățile iau în calcul introducerea unei taxe de acces, pentru a limita aglomerația și  a ordona comerțul de la Bâlea Lac.

Ce se întâmplă în prezent pe Transfăgărășan nu are nicio legătură cu turismul ecologic, sustenabil sau cu respectul față de natură, deși întreaga zonă este arie naturală protejată. Turiștii care ajung la Bâlea Lac nu află nimic despre tradițiile și obiceiurile locale, nu găsesc meșteri tradiționali, nu au parte de experiențe autentice și pleacă cu suveniruri aduse din China. Mâncarea care li se pune la dispoziție, în cea mai mare parte, nu are nicio legătură cu zona montană sau cu obiceiurile culinare ale localnicilor din Munții Făgăraș.

”Transfăgărășanul și Transalpina sunt două dintre elementele pe care le folosim în promovarea destinației noastre în mod recurent, atât național cât și internațional. Problema din zona Bâlea Lac este o problemă legată de sistematizare și acces. Sunt foarte mulți turiști care merg în zona respectivă nu pentru a rămâne în zonă, ci pentru a vedea munții, riscîndu-și uneori sănătatea și chiar viața. Ceea ce avem nevoie în zona respectivă este să lucrăm mult mai îndeaproape cu primăria Cîrțișoara pentru a încerca să imaginăm un plan, împreună cu județul Argeș, despre cum putem să ținem mai mult turiștii în zona respectivă și să nu fie doar un punct de tranzit.

Pentru că vedem un tranzit atât de accentuat, este o presiune destul de mare pe destinația respectivă și calitatea experienței pe care o ai lasă de dorit. Este foarte mult trafic, este foarte multă poluare, sunt multe gunoaie…”, a declarat pentru Turnul Sfatului, Alin Chipăilă, președintele Asociației Județene de Turism.

Cât privește ideea de a introduce o taxă de acces pe Transfăgărășan, Alin Chipăilă spune că sugestia ar trebuie discutată.

”O resistematizare a zone Bâlea Lac necesită niște fonduri importante, care deocamdată nu își găsesc linia de finanțare. Există un plan, există o atenție a autorităților locale și este unul dintre farurile de promovare. Este unul dintre cele mai suprinzătoare și frumoase drumuri montane, există peisaje idilice care au fost promovate atât în clipurile pe care le-am făcut împreună cu Charlie Ottley sau în alte campanii de de promovare, naționale și internaționale. Pe lângă reputația pe care o are sperăm să creștem și calitatea serviciilor și a experienței în zonă".

Referitor la acestă idee, Ciprian Ștefan, director al Muzeului Astra din Sibiu și fost consilier al ministrului Culturii a declarat că: ”Turismul acesta de masă, cum vedem la Bâlea Lac, trebuie reașezat. Când te duci pe Transfăgărășan ce vezi? O adunătură de tarabe! Nu-ți previne să mai oprești sau să repeți experiența. Cred că lucrurile acesta pot fi reglate la nivel național.

La Transfăgărășan, acolo este un haotism urban care trebuie reperat. Tot noi trebuie să educăm, pentru că reguli sunt. Mai departe trebuie să discutăm la nivel de ministere, pentru că este și zonă protejată, deci Ministerul Mediului ar trebui să aibă un cuvânt de zis, pe lângă Ministerul Culturii. Introducerea unei taxe poate că ar merita discutată. Da, ar putea fi o taxă, așa cum se practică peste tot”, a declarat Ciprian Ștefan.

foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

