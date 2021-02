Traian Băsescu se opune desființării SIIJ. Arată MARELE PERICOL dacă dosarele se întorc la DNA

"Este o mare greșeală. Eu am avut două intervenții până acum la Comisia Europeană, intervenții scrise, prin care cer să analizeze cu atenție această problemă și susțin că nu trebuie desființată această secție. De ce? Pentru că lăsăm judecătorii la mâna oricărui procuror. Lăsăm procurorii la mâna șefilor din parchete care le cer să facă un lucru sau altul. Dacă nu am fi văzut experiența pe care am avut-o, Inspecția Judiciară a găsit peste o mie de dosare făcute judecătorilor și procurorilor și ținute într-o secție specială a DNA-ului, iar ăsta era element de șantaj.

Gândiți-vă cum se simte un judecător care știe că are un dosar la DNA și se duce DNA-ul cu un dosar în care cere condamnări. Păi are curaj să respingă cererea procurorilor? Îi activează imediat dosarul pe care îl are asupra lui. Schimbăm procurorii, dar nu instituția, cu asta sunt de acord. Instituția trebuie să rămână pentru că ea este utilă nu doar independenței judecătorilor și procurorilor subordonați procurorilor șefi, dar și cetățeanului care se simte abuzat de procuror în timpul anchetei, sau de judecător în timpul anchetei judecătorești în instanță. Se duce acolo și cetățeanul.", a declarat Traian Băsescu în direct la RealitateaPlus.

