Tragedii în lanț, provocate de o greșeală pe care mulți părinți o fac. Psihologul Ana-Maria Zamfir: Vine dintr-o presiune socială

Ana-Maria Zamfir a vorbit, printre altele, și despre vacanța de vară. Psihologul făcut o distincție clară între a sta, minute în șir, fără noimă, în fața unui ecran, uitându-te la chestiuni absurde, lucru care îți "putrezește creierul" și a sta 30 de minute, în liniște, dar cu sens, făcând o introspecție, o rugăciune etc, lucru care chiar îl va ajuta pe copil, spre deosebire de prima situație.

"Vacanța de vară este o pauză normală sau dăunătoare?", a întrebat moderatoarea Loredana Iriciuc.

"La cât suntem de stresați, eu vă mărturisesc că abia aștept vacanța de vară, îmi place, dar știu și care este costul. Cu siguranță, pedagogii spun, că trebuie să existe o curbă a efortului. Toți avem nevoie de niște pauze, dar depinde și ce facem cu ele. Există niște recomandări despre ce poți să faci atunci când duci o viață agitată, deoarece cam asta este dinamica socială, în general, ce poți face tu ca să poți să diminuezi efectele? Pe lângă antrenament cognitiv, că trebuie să îți pui mintea la încercare și să o dezvolți și să o ții caldă, se vorbea despre statul în liniște, în fiecare zi, cel puțin 30 de minute", a zis Ana-Maria Zamfir.

"Pune un copil să stea 30 de minute, în liniște...", a completat Loredana Iriciuc.

Ana-Maria Zamfir, despre greșeala făcută de foarte mulți părinți: Vine dintr-o presiune socială

"Am încercat și este foarte greu. Haideți să realizăm că nu copiii sunt vinovați în treaba asta, pentru că nu ei au ales. Este un trend pe care noi, până la urmă, l-am generat. Ei trebuie să suporte consecința asta, deci noi suntem vinovații pentru ce se întâmplă. Ei nu au încotro și vor trebui să se adapteze. Ce observ eu, foarte mult, discutând cu adulții, în terapii? Observ chestia asta: Nu vreau să pierd timpul, nu vreau să pierd timpul! Trebuie să fiu eficient! De unde vine chestia asta? Vine dintr-o presiune socială, ca tu să ajungi din ce în ce mai performant.

Cu alte cuvinte, nu ești suficient de dezvoltat și trebuie să muncești mai mult ca să ajungi să fii adecvat, să fii și tu în rând cu lumea, să fii și tu valoros, să ai o capacitate pe care oamenii să o dorească, ce să vezi, acum vei fi primit în trib dacă ești foarte bun, dacă ești foarte deștept. Și uitați-vă cum se întâmplă și cu examenul de capacitate, inclusiv tragedii, la care eu am o sensibilitate mai accentuată pentru că eu am copii pe acolo. Când aud știri de genul acesta, tragedii, recunosc că mă atinge foarte ușor. Copii care se sinucid că vor lua o notă proastă sau nu mai vorbim cu copiii că au luat nota respectivă etc. Noi am imprimat chestia asta. Dar ce e valoarea umană? Ce înseamnă, până la urmă, timp pierdut?

Dacă stai într-o meditație, într-o rugăciune, în ce ți se potrivește ție, stai puțin să îți faci o introspecție, o scanare, să vezi ce se mai întâmplă cu tine, mai ales în interiorul tău, în jurul tău, adică ceva nedirijat de către altcineva, de rolul de la job, ei bine, chestia asta diminuează din efectele de brainrot (putrezirea creierului)", a mai spus Ana-Maria Zamfir, la Părinți Prezenți.

