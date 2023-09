Tragedie în New York. Un autobuz plin de liceeni s-a răsturnat într-o vale - VIDEO

Un autobuz plini de liceeni a ieșit de pe autostradă și s-a răsturnat într-o vale, în statul New York. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 46 au fost rănite, informează autoritățile.

Persoana ucisă era un adult, potrivit filialei NBC din New York, citând o sursă anonimă, familiară cu situația, relatează Reuters.

Accidentul a avut loc pe autostrada Interstate 84, în apropiere de orașul Wawayanda, la aproximativ 75 de mile (120 km) nord-vest de New York City. Autostrada a fost închisă.

Autobuzul transporta membri ai unei trupe de liceu din Farmingdale, New York, în comitatul Nassau, într-o excursie într-o tabără de trupe din Greeley, Pennsylvania, potrivit unui comunicat al districtului școlar Farmingdale postat de presa locală.

Charter bus carrying students from Farmingdale High School overturned on I-84



-1 Fatality, at least 50 injured

-Heading to band camp

-From Long Island, New York



????Telemundo

????ABC NEWS pic.twitter.com/6DQASd0HGf