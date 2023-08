Tragedia de la 2 MAI putea fi evitată. Tudorel Butoi arată greșeala majoră a oamenilor legii

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a vorbit despre accidentul de la 2 MAI, acolo unde doi tineri au fost accidentați mortal de un tânăr care a urcat la volan, deși se afla sub influența drogurilor, în contextul în care acesta fusese oprit de poliție cu doar o oră înainte de tragedie, dar lăsat să plece, fără a fi testat și pentru consumul de droguri, deși în mașina sa oamenii legii au descoperit droguri.

Tudorel Butoi: Nu am întâlnit în această documentație următoarea piesă

"Tot materialul acesta și aceste pase juridice care au avut loc, măsurile, și așa mai departe, implicit renunțarea la urmărirea penală, sunt cunoscute, le-am citit, am reflectat asupra lor. Domnule, nu ai ce să comentezi, câtă vreme nu am întâlnit în această documentație următoarea piesă, se numește protocol de intervenție clinică, consiliere terapeutică suportivă în materia decondiționării consumului de droguri, adică a dezobișnuirii, cu alte cuvinte el trebuia să intre imediat într-un protocol de decondiționare a consumului de droguri, protocol care l-ar fi ținut departe de conducerea pe drumurile publice, ar fi avut o contribuție la aceea ce se numește raționalizarea și înțelegerea sub intervenția psihologică a faptului că este o persoană vulnerabilă. Acest protocol lipsește. Acest protocol era singurul care putea să îi permită distinsului procuror să renunțe la urmărirea penală.

"Nu ajungea să mai facă nenorocirile respective"

Avem aici protocoalele unor fete drăguțe din showbiz-ul românesc, nu le dau nume, dar care au fost în situații similare. Păi aici la mine vi se pare că e un cadru dezorganizat? Trebuie să mi-l aducă avocatul sau procurorul de mână și să încep cu el liber consimțit, subiect matur, declarativ sănătos, ceea ce avem de făcut. (...) Ia să vedeți dumneavoastră că la un astfel de efort îi piere cheful ca să mai facă tumbele pe care le face băiatul acesta, că ați văzut, el este un naiv, este un excentric, este un individ lipsit de maturitate, deci protocolul l-ar fi ținut departe, l-ar fi stopat, l-ar fi făcut să conștientizeze și ar fi schimbat din profilul personalității lui și nu ajungea să mai facă nenorocirile respective.

Însă, pentru că m-ați provocat, să mă asculte domnul ministru al Justiției, ministrul de Interne, dreptul românesc suferă cumplit. Cum e posibil din punct de vedere constitutiv al infracțiunii să lipsească latura subiectivă a infracțiunii. O infracțiune ca să fie trebuie să fie prevăzută în Codul Penal, să fie săvârșită cu vinovăție și să prezinte pericol social. Ei bine, sintagma "să prezinte pericol social" și obligația procurorilor și al polițiștilor să aprecieze acest pericol social a dispărut complet și pericolul social este astăzi la interpretarea unui polițist, unui procuror. A, ce s-a întâmplat? L-au prins cu droguri. Cât a avut? Un plic. În consumă numai pentru el, nu e dealer, nu mai e pericol social.... Cum poți să scoți asta din lege?", a spus Tudorel Butoi la Antena 3 CNN.

