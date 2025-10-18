€ 5.0889
Data actualizării: 16:12 18 Oct 2025 | Data publicării: 14:50 18 Oct 2025

Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Autor: Bogdan Bolojan

contor gaze
 

Tragedia din cartierul Rahova, unde o explozie puternică a distrus un bloc de locuințe și a lăsat zeci de familii fără adăpost, ar putea declanșa o schimbare majoră în sistemul de siguranță al instalațiilor de gaz.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că va discuta, începând de luni, cu reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și cu conducerea Distrigaz, pentru a analiza eficiența sigiliilor montate la contoare.

În urma verificărilor de la locul exploziei, au apărut tot mai multe întrebări legate de modul în care sigiliile sunt montate și de rolul lor real. Potrivit primarului Bujduveanu, acestea nu au niciun scop de protecție împotriva scurgerilor sau incidentelor, ci doar unul administrativ, menit să prevină furtul de gaz.

„Am discutat ieri cu preşedintele ANRE şi începând de luni vom avea o discuţie aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă: aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieţi, ci au ca rol doar să stopeze furtul de gaz. Rolul nostru este să protejăm cetăţenii în primul rând şi vrem din partea Distrigaz o abordare mult mai directă şi mult mai aplicată asupra acestor contoare”, a declarat edilul.

Declarația vine în contextul în care ancheta privind deflagrația de pe Calea Rahovei arată că cineva ar fi rupt sigiliul și ar fi dat drumul intenționat la gaze, deși acestea fuseseră inițial oprite. Această informație a deschis o dezbatere amplă privind modul în care autoritățile și distribuitorii de gaze asigură securitatea instalațiilor, mai ales în imobilele vechi sau în care s-au făcut modificări neautorizate.

Începând de luni, Primăria Capitalei și ANRE vor avea o întâlnire oficială cu Distrigaz pentru a găsi soluții concrete. 

Sprijin pentru victimele exploziei

În același timp, Primăria Capitalei caută soluții pentru cazarea familiilor afectate de explozie.

 „În prima opţiune avem propriile imobile ale Primăriei Municipiului Bucureşti, pe care le analizăm, apartament cu apartament, pentru a fi dotate cu absolut toate nevoile pentru aceste familii care au trecut peste o tragedie, iar a doua categorie, am aprobat ieri în Consiliul General, din fondul de rezervă, aproape 3 milioane de lei, bani pe care îi vom folosi pentru închirierea din piaţă a apartamentelor pentru aceste familii”, a spus Bujduveanu.

O parte dintre sinistrați au fost deja preluați în spații temporare, însă edilul spune că soluțiile trebuie gândite pe termen lung, mai ales pentru familiile care și-au pierdut locuințele complet.

Liceul din apropierea blocului, închis temporar

Primarul a oferit detalii și despre situația Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în imediata vecinătate a blocului afectat. Clădirea unității de învățământ a fost avariată în urma deflagrației, iar cursurile nu pot fi reluate momentan.

„În privinţa liceului avem o placă ce s-a desprins şi a lovit un stâlp. Nu este atât de gravă situaţia, dar tot trebuie intervenit la punerea în siguranţă a imobilului, pentru că a existat această lovire. Trebuie să schimbăm geamurile, dar până când nu avem o certitudine cu imobilul de vizavi, cel afectat, cu blocul care a explodat, noi nu putem să permitem copiilor să intre în şcoală. Doamne fereşte, dacă pică blocul, ce facem mai departe?”, a explicat primarul.

