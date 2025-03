Tipul de război hibrid catastrofal pe timp de pace. Prof. Narciz Bălășoiu: Niște ONG-uri de nicăieri îl pot genera dacă avem un stat inabil - Video

Profesorul Narciz Bălășoiu a analizat, la emisiunea Anti Mit de la DC News și DC News TV, alături de jurnalistul Val Vâlcu, evoluția războiului hibrid și ce tehnici de manipulare se folosesc în zilele noastre. Profesorul Narciz Bălășoiu a vorbit, în contextul războiului energetic, și despre ce presupune așa-numitul ”lawfare” care poate face pagube la fel de mari ca un război convențional.

”Concret, avem în România războiul energetic. Putin a apăsat pe trăgaci, noi am răspuns mai bine, mai rău, dar nu suntem în stare să finalizăm, în aceste momente critice, cele două hidrocentrale care stau blocate într-un aviz de mediu. La război se trece peste case, peste câmpul proaspăt arat, adică nu se mai ține cont că nu mai are Aviz de mediu și un ecologist caută răcușorul auriu. Comisia a renunțat la Green Deal, noi am rămas ca soldatul de pe insulă, mai continuăm războiul pentru mediu. Sunt două hidrocentrale pe Olt la cheie...”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

”Din ce știu, sunt 90% terminate”, a intervenit profesorul Narciz Bălășoiu.

”La război, mai stai după amănunte, după procese? Suntem în război energetic și lumea a suferit destul”, a replicat Val Vâlcu.

Inabilitate profundă a statului în fața...

”Suntem la nivelul strategic, există și o dimensiune legală. Pentru ceea ce înseamnă pregătirea economiei pentru apărare, avem Legea 477/2003 care pregătește economia și o lege care pregătește populația. Dar vorbim aici despre economie , despre resursele strategice, respectiv energie. Noi nu suntem în situația de a instaura legea marțială și a instaura propriu-zis economia de război și foarte bine că nu este așa, pentru că atunci se suspendă democrația și intrăm pe o altă logică în care statul naționalizează etc. Dar vreau să vorbim despre o inabilitate a noastră. Noi nu am făcut autostrăzi, ani la rând, asta de pe Valea Prahovei, pentru că acolo sunt tot felul de urși și de gândaci, ce reclamă niște ONG-uri. Este o inabilitate a noastră care și pe timp de pace generează la fel de mult haos și stagnare economică și arată o decerebrare la nivelul statului român, care este vulnerabil la atacuri hibride din partea unor ONG-uri. Dacă te uiți ale cui sunt acele ONG-uri și cine se află în spatele lor am putea observa că sunt entități care vor frânarea dezvoltării infrastructurii României, pentru a nu atrage investiții, pentru a nu avea o autonomie energetică și mai mare etc.”, a menționat profesorul Narciz Bălășoiu.

”Nu aș face o vină României, cu un exercițiu democratic destul de redus, dar să ne uităm la Germania, unde Greenpeace a blocat programele nucleare, ne-a căptușit cu o criză de încălzire globală cu privire la CO2. Evident, au făcut jocul, fie ca idioți utili, dar cred că puternic sponsorizați”, a spus Val Vâlcu.

”Vă aduceți aminte de operațiunea de la noi, cu Pungești, când s-a pus problema identificării acolo, la explorarea, nu exploatarea, unor zăcăminte de gaze... De ce spun că este o vulnerabilitate a statului? Ce pot să facă aceste ONG-uri? Speța de la Pungești a fost între ridicol și sinistru. Au fost niște săteni care au crezut că vor porni 100 de cutremure pe minut, oamenii au fost dezinformați, iar companiile s-au retras pentru că nu vor probleme politice, iar dacă nu au predictibilitate nu se implică.

Când intri în ”Lawfare”, război hibrid legal/juridic, prin care te pot șicana la orice pas și nu mai poți să faci niciodată nimic

Gândiți-vă la ce s-a întâmplat cu proiectul din Marea Neagră, deși lucrurile puteau fi soluționate pe cale legislativă destul de clar, ceea ce s-a și întâmplat ulterior și acum proiectul Neptun Deep este pe ultima sută de metri. De asemenea, în toate șicanele pe care le fac tot felul de ONG-uri, nu se poate schimba, totuși, legea, astfel încât să nu blocheze planul de infrastructură? Ei te pot da în judecată și procesul va decurge, dar tu ca stat să îți continui planul, să nu îl blochezi. În caz contrar, intri într-un ”lawfare”, adică un război legal/juridic, prin care te pot șicana la orice pas și nu mai poți să faci niciodată nimic, pentru că apar tot felul de ONG-uri de nicăieri. Din fericire, situația energetică a României este destul de bună. Noi depindem de importuri, în principal, la gaze pentru că infrastructura specifică de gaze este mult mai inflexibilă decât cea de petrol. Importăm 10-13% din necesarul de gaze naturale din Federația Rusă”, a mai spus profesorul Narciz Bălășoiu, la DC News și DC News TV.

