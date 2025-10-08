€ 5.0963
Data actualizării: 19:51 08 Oct 2025 | Data publicării: 19:51 08 Oct 2025

„Tinerii în centrul democrației” - tema ediției 2025 a Galei Tineretului din România
Autor: Alexandra Curtache

gala-tineret
 

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale organizează cea de-a X-a ediție a Galei Tineretului din România, eveniment dedicat recunoașterii și celebrării implicării tinerilor în comunitățile lor.

Ediția aniversară, cu tema „Tinerii în centrul democrației”, se va desfășura în cadrul Summitului Tinerilor X - Vaslui, Capitala Tineretului din România 2025.

Un eveniment pentru tineri și comunități

Gala Tineretului din România 2025 va avea loc pe 25 octombrie, la Centrul Cultural Multifuncțional „Dimitrie Cantemir” din Vaslui și va aduce în prim-plan proiectele cele mai valoroase derulate în perioada 1 noiembrie 2024 - 30 septembrie 2025.

Organizațiile de și pentru tineret, grupurile informale și casele de cultură ale studenților care au generat impact real în societate vor fi recunoscute și premiate pentru contribuția lor.

Secțiuni diverse, pentru toate formele de implicare

Ediția 2025 a Galei va cuprinde mai multe secțiuni tematice, printre care:

Inovație pentru comunitate - proiecte creative cu impact local

Bunăstare pentru viitor - inițiative pentru sănătate și dezvoltare personală

Vocea schimbării - tinerii ca promotori ai transformării sociale

Repere pentru generații - exemple de leadership și mentorat

Inspirație prin creație - cultură și artă în serviciul comunității

Verde pentru viitor - proiecte de protecție a mediului

Incluziune în acțiune - combaterea discriminării și promovarea diversității

Ruralul care inspiră - inițiative din mediul rural cu impact deosebit

Tineri fără frontiere - proiecte internaționale

Participare democratică - educație civică și implicare publică

De asemenea, Categoria specială CCS Impact va evidenția susținerea studenților și tinerilor de către casele de cultură ale studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.

Cum pot aplica tinerii

Candidaturile pentru premiile Galei se depun online, prin intermediul formularului de înscriere disponibil pe site-ul oficial: 

Proiectele înscrise vor fi evaluate și punctate de un juriu specializat, conform criteriilor stabilite în Regulamentul Galei Tineretului.

Ediția aniversară a Galei Tineretului din România 2025 promite să fie un moment de recunoaștere și inspirație, punând în centrul atenției puterea tinereții și implicarea civică. Organizatorii invită tinerii și comunitățile să participe activ și să celebreze împreună impactul pozitiv al inițiativelor lor.

