„Tinerii în centrul democrației” - tema ediției 2025 a Galei Tineretului din România

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale organizează cea de-a X-a ediție a Galei Tineretului din România, eveniment dedicat recunoașterii și celebrării implicării tinerilor în comunitățile lor.
Ediția aniversară, cu tema „Tinerii în centrul democrației”, se va desfășura în cadrul Summitului Tinerilor X - Vaslui, Capitala Tineretului din România 2025.
Gala Tineretului din România 2025 va avea loc pe 25 octombrie, la Centrul Cultural Multifuncțional „Dimitrie Cantemir” din Vaslui și va aduce în prim-plan proiectele cele mai valoroase derulate în perioada 1 noiembrie 2024 - 30 septembrie 2025.
Organizațiile de și pentru tineret, grupurile informale și casele de cultură ale studenților care au generat impact real în societate vor fi recunoscute și premiate pentru contribuția lor.
Ediția 2025 a Galei va cuprinde mai multe secțiuni tematice, printre care:
Inovație pentru comunitate - proiecte creative cu impact local
Bunăstare pentru viitor - inițiative pentru sănătate și dezvoltare personală
Vocea schimbării - tinerii ca promotori ai transformării sociale
Repere pentru generații - exemple de leadership și mentorat
Inspirație prin creație - cultură și artă în serviciul comunității
Verde pentru viitor - proiecte de protecție a mediului
Incluziune în acțiune - combaterea discriminării și promovarea diversității
Ruralul care inspiră - inițiative din mediul rural cu impact deosebit
Tineri fără frontiere - proiecte internaționale
Participare democratică - educație civică și implicare publică
De asemenea, Categoria specială CCS Impact va evidenția susținerea studenților și tinerilor de către casele de cultură ale studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.
Candidaturile pentru premiile Galei se depun online, prin intermediul formularului de înscriere disponibil pe site-ul oficial:
Proiectele înscrise vor fi evaluate și punctate de un juriu specializat, conform criteriilor stabilite în Regulamentul Galei Tineretului.
Ediția aniversară a Galei Tineretului din România 2025 promite să fie un moment de recunoaștere și inspirație, punând în centrul atenției puterea tinereții și implicarea civică. Organizatorii invită tinerii și comunitățile să participe activ și să celebreze împreună impactul pozitiv al inițiativelor lor.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu