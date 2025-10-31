Tichete de masă majorate, salariul minim mai așteaptă. Unde s-au împotmolit discuțiile

Valoarea tichetelor de masă va crește, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2026, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole. El a spus că există consens între sindicate și patronate privind creșterea tichetelor de la 40 la 50 de lei. Următorul pas este o analiză a Ministerului Finanțelor, care va evalua impactul unei astfel de hotărâri.

Șanse mari ca tichetele de masă să crească de la 1 ianuarie 2026

„E o certitudine că atât sindicatele, cât și patronatele sunt de acord că această creștere să aibă loc. Urmează să avem și o analiză a impactului de la Ministerul de Finanțe, după care se va lua o decizie. Eu sunt foarte optimist, pentru că a avea consens între sindicate și patronate e rar, din păcate, și trebuie fructificat”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, la Digi24.

„Analiza de impact ține de câți bani înseamnă această mărire în economie, cât înseamnă pentru angajați, cât poate să aibă, eventual, impact în consum și în colectarea de TVA, dar, în același timp, și-n inflație. Deși este, totuși, o sumă prea mică pentru a impacta real creșterea inflației. Sunt analize specifice pe care Ministerul Finanțelor trebuie și le va face cu celeritate”, a mai spus el.

Dezbaterea pe salariul minim, amânată

Dacă sindicatele și patronatele s-au pus de acord în ceea ce privește majorarea tichetelor de masă, nu același lucru se întâmplă și în cazul creșterii salariului minim, spune ministrul. O decizie privind acest subiect a fost amânată pentru luna noiembrie.

„Suntem departe de consens. Sindicatele și patronatele nu văd, din păcate, o cale de mijloc aici. Ca ministrul al Muncii, cred că e rolul meu să fiu suporterul, avocatul creșterii veniturilor celor care muncesc. Cred că astăzi, când vorbim, inflația a mâncat deja din puterea de cumpărare a cetățeanului. În anul următor va fi la fel. Inflația va fi mai mică, dar, acumulat, puterea de cumpărare scade semnificativ. Atunci, oamenii care lucrează în această țară trebuie să aibă o remunerație justă.

Este nevoie de o soluție echilibrată. Trebuie să ținem cont și de o realitate economică, care ne spune că: între industria IT, unde salariul minim este o raritate extraordinară, și industria textilă sunt diferențe foarte mari. Iar o astfel de măsură - creșterea salariului minim - ar avea un impact diferit de la o industrie la alta”, a mai punctat Manole.

„Trebuie să susținem și avem instrumentele necesare pentru a susține potențiale industrii afectate de disponibilizări în această perioadă, dar să nu uităm că cei mai mulți dintre salariații din România - și nu mă refer la bugetari, ci la mediul privat - nu sunt pe salariul minim. Pentru ei nu va fi un impact direct. Și nici pentru industriile unde lucrează”, a adăugat ministrul.