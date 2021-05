„Feedback-ul din partea colegilor a fost pozitiv, apreciativ, mai ales pe partea că ne implicăm pentru ei, dar și la modul general”, a spus Liviu Popovici, președintele Romanian Bookmakers, în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„S-a lucrat foarte mult la această campanie (n.r. de vaccinare). Am interacționat inclusiv cu cei din mediul guvernamental pentru a înțelege care este nevoia. Mesajele nu au fost construite peste noapte. Au fost mulți oameni care au ajustat mesajul de la ceea ce s-a propus la început. Considerăm că e foarte bine construită campania. Am primit mesaje apreciative”, a precizat acesta.

Teorii ale conspirației

În contextul în care s-au răspândit numeroase teorii ale conspirației în jurul vaccinării, Liviu Popovici a fost întrebat ce temeri au angajații din industria pariurilor şi a jocurilor de noroc: „Pe partea de conspirație, nu am avut. A fost ceva nesemnificativ. În ceea ce am primit de la angajați, nu am găsit întrebări în sensul acesta. Dar, pe partea de efecte negative, pe tipuri de vaccinuri și efectele pe care le au, și care e riscul, incidența cazurilor de tromboze, aici au circulat cele mai multe. A venit și întrebarea normală: Ok, mă vaccinez, mă vaccinez pentru mine, pentru familie, la serviciu ce se va întâmpla? Mesajul a fost foarte clar. Nu vei primi o facilitate din partea angajatorului pentru că te-ai vaccinat, dar efortul comun cu siguranță ne va aduce din nou la serviciu, ne va aduce veniturile pe care le-am avut.”