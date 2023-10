Tehnologiile care ne vor îndepărta de gaz, ca resursă de agent termic. Tănase Stamule: Se reduce consumul cu 65%. Trebuie să fim agresivi în zona de diplomație comercială

Potrivit economistului, în următorii ani, tehnologia va schimba modelul de generare de agent termic și este important ca România să se gândească la ce industrii poate atrage. Acesta susține că trebuie să fim inteligenți, pentru a atrage jucători din industria petrochimiei, și agresivi în zona de diplomație comercială.

„Vine un an electoral greu și, în afară de creșteri de salarii, de beneficii, vin și promisiunile de aducțiune de gaze. Ori efortul de a extinde rețeaua de gaze îl suportăm noi, pentru că ni se transferă costurile în factura lunară. E și inutil, pentru că, în 10 ani, în 15 ani, trebuie să renunțăm la încălzitul casei, la lucrările din gospodărie pe gaze", a spus Val Vâlcu, ala DCNews TV.

„Există deja tehnologii care sunt la fel de eficiente precum gazul în zona de încălzire, respectiv pompele de căldură de mare adâncime. Există deja companii care au pompe de 20 MW și acestea dublate cu panourile solare duc la 80-90% scăderea nevoii de gaz", a menționat Tănase Stamule.

Tehnologia va schimba modelul de generare de agent termic

„Primarii promit conducta de gaz”, a completat Val Vâlcu.

„Gazul este util astăzi pentru industrie, deci nu poți să faci o fabrică dacă nu ai gaz. Dacă este să ne concentrăm, ca stat, pentru folosirea resursei de gaz din Marea Neagră, nu trebuie să o folosim ca să facem energie sau să-l exportăm. Trebuie să-l folosim pentru a fi introdus în petrochimie. Deci materia primă în petrochimie este gazul.

Valoarea adăugată pe care o aduce acea industrie este mai mare. Noi trebuie să ne gândim ce industrii putem să atragem în România în următorii 10 ani, sau în următorii 5 ani, care să folosească gazul ca materie primă pentru a avea un maxim de valoare adăugată generată în România.

Dacă noi gândim cum să-l ardem să încălzim locuințele oamenilor, nu e neapărat cea mai fericită soluție. Eu sunt convins că toate aceste schimbări tehnologice, de la pompe mari, la panouri din ce în ce mai eficiente, vor schimba modelul de generare de agent termic.

Chiar am văzut o simulare pe o pompă de căldură de 20 MW. De exemplu, se pune lângă un punct termic, într-un cartier din București, în mijlocul cartierului. Are nevoie doar de 50 mp, se pune la 400 m adâncime și se reduce consumul de gaze pentru acele 10.000 de case cu 65%. Dacă mai pui încă o sursă pe altundeva, imaginați-vă, o investiție de 500 de milioane de euro în București ne-ar reduce cu 65% consumul de gaze.

Tehnologiile astea ne vor îndepărta de gaz, ca resursă de agent termic. Problema este să fim suficient de inteligenți ca să atragem marii jucători din industria petrochimiei pentru că toate calculele arată că gazul din marea Neagră va fi cu 30% mai ieftin decât orice ajunge în Germania.

Poate să fie și din alte țări. Noi trebuie să fim agresivi în zona asta de diplomație comercială, să discutăm cu toate marile concerne de petrochimie și să le zicem: „Noi avem gaz 30 de ani. Îi dăm drumul în 3, 4 ani până îți iei autorizațiile și construiești fabrica, te-ai conectat direct la țeavă de gaz. Aici îți crești profitul cu 50%, tot în UE”, a spus Tănase Stamule.

OMV nu condiționează investiția la Marea Neagră?

„OMV-ul, din ce a răzbătut în spațiul public, condiționează investiția la Marea Neagră”, a completat Val Vâlcu.

„ Nu e adevărat. Este un proces. România are o legislație în vigoare în care nu se poate vinde gazul în străinătate fără avizul Guvernului. OMV-ul nu e de acord, dar nu face scandal sau condiționează în vreun fel. Ei s-au îndreptat spre instanțele internaționale și o să vedem dacă am avut noi voie să reglementăm așa ceva sau nu. Dar asta nu mai este un subiect cotidian. Sigur că și ei ar vrea să-l ducă în Austria", a spus economistul.

„De ce nu-l dau cât mai repede? De ce să se complice să-l care până în Austria când îl poate vinde?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Pentru că astăzi nu este suficientă cerere în România pentru cât gaz putem produce în Marea Neagră", a explicat Tănase Stamule.

