Data actualizării: | Data publicării:

Tecuci: Pregătiri pentru turnarea celui de-al treilea etaj al noului spital

Autor: DCNews Team
Foto: Facebook Costel Fotea
Foto: Facebook Costel Fotea

Pe șantierul noului spital din Tecuci se pregătește o nouă etapă importantă - turnarea plăcii celui de-al treilea etaj al viitoarei unități medicale, a anunâat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"În prezent, sunt în curs de desfășurare operațiunile de cofrare și fixare a armăturii – pe o suprafață de 2.300 mp, urmând ca ulterior să se treacă la turnarea a 500 mc de beton pentru completarea structurii de rezistență.

De asemenea, în paralel au început și lucrările de zidărie de la parter și primele două etaje ale spitalului.Noua unitate medicală –o investiție a Consiliului Județean Galați în valoare de 40 milioane de euro - va avea o suprafață desfășurată de 10.000 mp și va fi gata în 2026.

Aici vor fi mutate 60% dintre secțiile actualului Spital Municipal „Anton Cincu”, într-un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor pacienților.

Ne ținem de cuvânt: reconstruim din temelii sistemul de sănătate din Tecuci!", a anunțat Costel Fotea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Mintea copilului la început de școală | Tulburări de învățare. Dr. Georgescu, la Părinți Prezenți / VIDEO
16 sep 2025, 11:48
Politica înseamnă responsabilitate. Ambasadorul George Maior despre afirmația lui Winston Churchill (VIDEO) 
16 sep 2025, 11:44
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
16 sep 2025, 11:43
Marius Budăi sună alarma: „Ridicarea plafonului la alimente va sărăci românii și va îmbogăți marile magazine!”
16 sep 2025, 11:34
Bebe Fest OCC: trei weekenduri de joacă, 42 de spectacole și 12 ateliere pentru spectatorii de 0-3 ani
16 sep 2025, 11:15
Procurorul general, anunț după ce Georgescu a fost trimis în judecată. Cum și-a băgat Rusia coada în alegeri
16 sep 2025, 11:26
ParintiSiPitici.ro
Creierul copiilor de la 7 până la 10 ani. Psiholog: „Rușinea joacă un rol central!” De ce apar schimbări bruște de dispoziție, conflicte și nevoia de independență
15 sep 2025, 23:39
UE amână al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
16 sep 2025, 11:10
Dan Negru aplaudă ziua liberă pentru elevi de Sfântul Iosif: „Excelentă inițiativa Inspectoratului Școlar Timiș”
16 sep 2025, 11:18
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Horațiu Potra, coinculpat
16 sep 2025, 10:56
Poate Charlie Kirk să fie considerat cu adevărat un „martir”? Un istoric al creștinismului explică
16 sep 2025, 10:52
Tecuci: Pregătiri pentru turnarea celui de-al treilea etaj al noului spital
16 sep 2025, 10:19
Se pot relansa negocierile de pace privind Ucraina? Trump intenţionează să se vadă din nou cu Zelenski, anunță Rubio
16 sep 2025, 10:17
Rusia efectuează lansări de rachete de croazieră deasupra Mării Barents în cadrul exercițiilor „Zapad”
16 sep 2025, 10:35
Karol Nawrocki: Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război. Doar Donald Trump poate pune presiune pe Putin
16 sep 2025, 10:00
Profesorii și voluntarii din diaspora: esențiali pentru limba română, dar invizibili pentru publicul larg
20 aug 2025, 09:44
Păstrarea identității românești în diaspora: percepții și provocări
18 iul 2025, 09:35
Veste bună pentru planetă: Stratul de ozon ar putea reveni la nivelul din anii ’80 până în 2050
16 sep 2025, 09:38
Viza de student pentru SUA, explicată pas cu pas. Julia Boca: Ce se întâmplă după ce termini facultatea
16 sep 2025, 11:11
Fundația Regală Margareta a României vă dă întâlnire la Piața Festivalului Enescu pentru a-i vedea pe bursierii Tinere Talente
16 sep 2025, 09:27
Trump dă în judecată ziarul The New York Times pentru defăimare și calomnie
16 sep 2025, 09:52
BANCUL ZILEI: Infidelitatea...
16 sep 2025, 08:53
Tarifele americane împotriva petrolului rusesc, condiționate de sprijinul UE. Ce propune Trump
16 sep 2025, 09:07
Diferența dintre bursă și ajutorul financiar la facultățile din Statele Unite. Julia Boca explică ce trebuie să știe studenții români
16 sep 2025, 10:22
Horoscop 16 septembrie 2025. O zodie se va face remarcată la locul de muncă
16 sep 2025, 08:31
Apple a lansat iOS 26. Ce aduce noul software
16 sep 2025, 08:31
Copiii ucraineni, duși cu forța în Rusia - Peste 210 tabere de reeducare și instruire militară au fost descoperite
16 sep 2025, 08:25
România se întoarce la vremea Moromeților. Economie de 300 de lei, dar costuri uriașe pentru viitorul copiilor
16 sep 2025, 11:23
Donald Trump a semnat decretul de desfășurare a Gărzii Naționale în Memphis
16 sep 2025, 08:09
Prețurile la apartamente au bubuit în Sectorul 6 condus de Ciprian Ciucu. Dar iată pe ce dau banii, de fapt, oamenii! Ați sta aici?! video
16 sep 2025, 08:39
Victor Rebengiuc se retrage din carieră, la 92 de ani. Adio Andre...
16 sep 2025, 07:59
Ce le-a mărturisit prietenilor săi individul care l-a împușcat pe Charlie Kirk, înainte să se predea
15 sep 2025, 23:46
SUA au lovit din nou o navă din Venezuela. Trump: trei persoane au fost ucise
15 sep 2025, 23:50
Eurovisionul, în fierbere, după ce Israelul a anunțat că-și menține prezența
15 sep 2025, 23:55
Prințul Harry nu s-a putut abține nici de această dată. Comentariul criptat despre Regele Charles
15 sep 2025, 23:23
Polițiștii au mult timp liber
15 sep 2025, 23:22
O româncă, gonită din Veneția după ce a înotat în Canalul Grande
15 sep 2025, 22:42
Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți
15 sep 2025, 22:01
Drona rusească a survolat 50 de minute România. Chirieac: În Polonia, au primit un răspuns. La noi, li s-a spus că pot trece liber
16 sep 2025, 00:39
Spitalul Speranței pentru copii prinde contur lângă București. HOSPICE construiește cel mai important centru de paliație pediatrică
15 sep 2025, 21:43
Generalul Cristian Barbu: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN"
15 sep 2025, 21:41
Petrolul Ploiești, învinsă categoric de Dinamo București. „Câinii roșii” urcă pe podium în clasament
15 sep 2025, 21:15
Celebra State Ioana, transformare spectaculoasă, după ce a slăbit aproape 20 de kilograme. ”Factorii vitali” care i-au adus rezultate
15 sep 2025, 21:09
Eliminarea plafonării alimentelor de bază aprinde coaliția/ PSD susține că nu a fost consultat
15 sep 2025, 22:22
De ce nu se mai mișcă o foaie în administrațiile locale. Avertismentul lui Chirieac: Așa blochezi tot
15 sep 2025, 22:26
Kremlinul pretinde că e pregătit să soluționeze criza ucraineană
15 sep 2025, 20:57
Anunțul serii despre Gabriel Lazurca, rechemat de Nicușor Dan din Mexic. ”Am încredere în el”/ ”Este o persoană potrivită”
15 sep 2025, 20:46
Cine este Victor Giosan, noul consilier de stat în Guvernul Bolojan
15 sep 2025, 20:08
Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, reținut pentru evaziune fiscală de 12 milioane lei - FOTO
15 sep 2025, 20:03
Bărbat reținut după ce a furat bani din două cutii ale milei de la Mănăstirea Piatra Craiului
15 sep 2025, 19:47
Pedeapsa primită de Dorian Popa după ce a fost prins drogat la volan
15 sep 2025, 19:35
Este vestea momentului de la Bruxelles pentru fermierii români: Vin banii! România primește aproape cea mai mare sumă
15 sep 2025, 19:40
Cele mai noi știri
acum 10 minute
Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil politic în Rusia. Anunțul procurorului general
acum 10 minute
Marco Rubio: Ar trebui să revocăm vizele străinilor care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk
acum 36 de minute
Mintea copilului la început de școală | Tulburări de învățare. Dr. Georgescu, la Părinți Prezenți / VIDEO
acum 40 de minute
Politica înseamnă responsabilitate. Ambasadorul George Maior despre afirmația lui Winston Churchill (VIDEO) 
acum 41 de minute
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
acum 50 de minute
Marius Budăi sună alarma: „Ridicarea plafonului la alimente va sărăci românii și va îmbogăți marile magazine!”
acum 58 de minute
Procurorul general, anunț după ce Georgescu a fost trimis în judecată. Cum și-a băgat Rusia coada în alegeri
acum 1 ora 1 minute
România se întoarce la vremea Moromeților. Economie de 300 de lei, dar costuri uriașe pentru viitorul copiilor
Cele mai citite știri
pe 15 Septembrie 2025
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 15 Septembrie 2025
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 15 Septembrie 2025
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
pe 15 Septembrie 2025
Copil mort la ani după ce s-a vindecat de rujeolă: SSPE, o urmare a bolii, l-a ucis rapid. Medicul pediatru Mihai Craiu: Chiar nu învățăm nimic
pe 15 Septembrie 2025
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel