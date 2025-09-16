Tecuci: Pregătiri pentru turnarea celui de-al treilea etaj al noului spital

Pe șantierul noului spital din Tecuci se pregătește o nouă etapă importantă - turnarea plăcii celui de-al treilea etaj al viitoarei unități medicale, a anunâat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"În prezent, sunt în curs de desfășurare operațiunile de cofrare și fixare a armăturii – pe o suprafață de 2.300 mp, urmând ca ulterior să se treacă la turnarea a 500 mc de beton pentru completarea structurii de rezistență.

De asemenea, în paralel au început și lucrările de zidărie de la parter și primele două etaje ale spitalului.Noua unitate medicală –o investiție a Consiliului Județean Galați în valoare de 40 milioane de euro - va avea o suprafață desfășurată de 10.000 mp și va fi gata în 2026.

Aici vor fi mutate 60% dintre secțiile actualului Spital Municipal „Anton Cincu”, într-un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor pacienților.

Ne ținem de cuvânt: reconstruim din temelii sistemul de sănătate din Tecuci!", a anunțat Costel Fotea.

