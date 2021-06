"Te vaccinezi şi câştigi". Loteria Română, campanie cu premii de 100.000 de lei

La campania "Te vaccinezi şi câştigi" pot lua parte jucătorii care dovedesc participarea la programul naţional de vaccinare împotriva virusului COVID-19, potrivit unui comunicat remis joi de companie, scrie Agerpres.



În perioada 14-27 iunie 2021 inclusiv, jucătorii care vor achiziţiona un bilet loto pentru oricare dintre jocurile Loto 6/49, Joker sau Loto 5/40 vor primi un talon gratuit de participare la tragerea la sorţi pentru campania "Te vaccinezi şi câştigi".



Tragerea la sorţi, respectiv extragerea câştigătorilor, va avea loc în cadrul tragerilor loto din 4 iulie. Talonul completat cu datele personale de identificare solicitate se va depune în oricare dintre urnele special amenajate în agenţiile loto.



Jucătorii ale căror taloane vor fi extrase din urnă în urma tragerii la sorţi vor fi recompensaţi cu 5 premii în valoare de 10.000 lei fiecare şi un premiu în valoare de 50.000 de lei.

Report trageri loto

LOTERIA ROMÂNĂ a continuat, duminică, 30 mai, 2021, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică numerele extrase începând cu orele 18:15 La Tragerile de duminică, 30 mai, Loteria Romana a acordat 26.200 de castiguri în valoare totala de peste 1,7 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 14 milioane lei (peste 2,85 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,58 milioane lei (peste 321.700 de euro). La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,52 milioane lei (peste 5,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 223.700 de lei (aproximativ 45.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 139.200 de lei (peste 28.300 de euro).

La Loto 5/40, se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 118.300 de lei (peste 24.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 109.000 de lei (peste 22.000 de euro).

Urmează tragerile de joi, 3 iunie 2021.