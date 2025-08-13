Taxă nouă pentru multinaționale. Transferurile de profituri artificiale nu au fost controlate până acum!

Ministerul Finanțelor a publicat spre consultare componenta fiscală a pachetului doi de măsuri fiscale În acest context, Alexandru Nazare a susținut o conferință de presă și a vorbit despre principalele schimbări. Una dintre ele este și crearea unei noi formule de taxare pentru multinaționale.

"Principala chestiune pe care vreau să o subliniez este că vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale. Despre companiile multinaționale s-a vorbit foarte mult și s-a făcut puțin, în foarte mulți ani de zile. Pot să vă spun din experiența acestor săptămâni/luni de zile de când am preluat mandatul că nu am găsit foarte multe urme de acțiune în ANAF în privința supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor. Nu am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor care sunt transferate către afiliați.

Deci, începem un exercițiu complet nou care în paralel va însemna și o întărire a direcției de prețuri de transfer din ANAF, care a fost în ultimii patru ani văduvită de foarte multe resurse, fie că sunt umane, fie că sunt materiale. Efortul este mai amplu. De unde am plecat? Am plecat de la niște evidențe cuantificabile. În evidențele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate și vorbim aici despre management, de cheltuieli de administrare, vorbim de proprietate intelectuală, vorbim de dobânzi intragrup și vorbim de consultanță. Aceste cheltuieli apar în momentul de față în evidențele pe care aceste companii le raportează și vrem ca de acum încolo să ne raportăm în special la aceste cheltuieli ale multinaționalelor care sunt susceptibile, pricinoase, prin care în mod tradițional se transferă profituri.

Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare

De ce facem acest lucru? Pentru că vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaționale, care în fapt cumva îi oprește, previne creșterea economică, previne investițiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profitul. (...) Astfel, am creat o nouă formulă de taxare, inspirați fiind din taxa care e folosită în SUA, cu un trigger de 3% pe aceste patru categorii de cheltuieli, astfel încât tot ce depășește acest 3% să fie considerat nedeductibil. În fapt ce facem? Permitem niște cheltuieli deductibile, dar la un nivel minimal de 3%. Tot ce depășește e taxat cu 16%.

Ca atare, ne așteptăm și la un efect în creșterea impozitului pe profit, și ne așteptăm la o evidență mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna succeptibilă în zona de export pe profit a multinaționalelor. Acest impozit va fi practic construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024 și credem noi că va targheta mult mai bine această zonă de export de profit. Propunerea noastră este ca nou taxă pe afiliați pe care o propunem astăzi să înlocuiască impozitul pe cifra de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro", a declarat Alexandru Nazare în cadrul unei conferințe de presă.

