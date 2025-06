Taxa de solidaritate, bugetari vs. privați: Florin Manole: Medicii și profesorii nu sunt români de mâna a doua

Întrebat de ce un român care lucrează în mediul privat și câștigă peste 10.000 de lei ar trebui să plătească o taxă de solidaritate, deputatul Florin Manole a subliniat că nu ar trebui făcută o distincție valorică între angajații din sectorul privat și cei din sectorul public. Acesta a argumentat că și medicii sau profesorii universitari, care pot avea salarii similare, contribuie esențial la societate și merită recunoaștere.

„Cred că există români care lucrează și câștigă un salariu de peste 10.000 de lei, meritat, și în mediul privat, și în mediul public. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să oprim această distincție aparent calitativă, dar falsă, între cei care muncesc în mediul privat și cei care muncesc în funcții publice.



Nu vreau să las un medic care câștigă peste 10.000 de lei sau un profesor universitar care câștigă peste 10.000 de lei într-o altă categorie, mai puțin meritorie decât cei care lucrează în mediul privat. Până la urmă, cei care lucrează în mediul privat sunt vindecați de medici bine plătiți dintre bugetari, sunt educați de profesori care sunt bugetari, care lucrează pentru statul român sau pentru o universitate. Așadar, cred că e important să încetăm cu această distincție.



Această taxă de solidaritate se va aplica dacă ajungem la un consens, și în legătură cu cei care lucrează în mediul public, și cei care lucrează în mediul privat”, a spus Florin Manole.

„Trebuie să existe o solidaritate socială"

Întrebat de ce un român cu studii superioare, experiență și un salariu de peste 10.000 de lei trebuie să muncească mai mult pentru a susține bugetul statului, Florin Manole a răspuns că este vorba despre solidaritate socială. Acesta a subliniat că toți cei care muncesc, indiferent de nivelul de educație sau de venit, contribuie, iar povara fiscală trebuie împărțită echitabil.

„Toți cei care lucrează — și cine lucrează pe un șantier, fără două universități, muncește, și cel care lucrează pe salariul minim muncește — deci toată lumea muncește, dar cred că (...) trebuie să existe o solidaritate socială. Este o solidaritate în povara bugetară, în povara fiscală, care trebuie distribuită echitabil. Echitatea este o valoare importantă pentru social-democrație”, a spus Florin Manole.

A fost clasa politică solidară până acum cu societatea, din punct de vedere al veniturilor?

Potrivit lui Florin Manole, clasa politică a fost solidară cu societatea în privința veniturilor și noile măsuri fiscale se vor aplica echitabil tuturor, inclusiv politicienilor și parlamentarilor. El a comparat România cu țările din vestul Europei, unde serviciile publice sunt mai bune datorită unui astfel de sistem fiscal.

„Da (n.r. clasa politică a fost solidară cu societatea), și se vor aplica și la politicieni, și la parlamentari, și la orice alte persoane, indiferent din mediul din care provin. (...) Știți de ce sunt mai echitabile și cu servicii publice mai bune societățile din Europa, de la Cehia încolo - exceptând Ungaria, care are încă o cotă unică, exceptând Bulgaria - adică toate acele societăți care sunt modele în discursul public pentru noi? „Vrem o țară ca afară" nu cred că se referă la faptul că vrem o țară ca în est, ci vrem o țară ca în vest.



Serviciile publice sunt din ce în ce mai bune în România, dacă comparați 1990 cu 2025. Nivelul de trai a crescut în România prin măsuri pe care unii le-au criticat în această țară. De fiecare dată când am crescut punctul de pensie am fost criticați, dar rămânem fermi că trebuie să crească pensiile sau cel puțin să nu se împovăreze cu CASS. De câte ori am crescut salariul minim pe economie, în ultimii 10 ani, am fost mereu acuzați că această măsură va distruge mediul economic, și uitați-vă că din 2012 până în 2025, mediul economic privat a progresat în România. Bunăstarea care a ajuns și la salariat nu a stricat cu nimic economia românească, dimpotrivă”, a spus Florin Manole.

„Impozitul progresiv este o soluție în toată Europa"

Jurnaliștii prezenți au criticat faptul că lideri politici din PSD au călătorit cu avioane de lux spre destinații scumpe, ridicând întrebarea dacă este potrivit ca aceștia să ceară românilor o taxă de solidaritate. Purtătorul de cuvânt al PSD a explicat că, din punct de vedere politic, este important să se respecte legalitatea. Acesta a afirmat că impozitul progresiv este o soluție justificată moral, fiscal și social, folosită pe scară largă în Europa.

„Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu, Alfred Simonis au zburat cu avioane Nordis în destinații de lux. Nu e puțin ciudat ca liderii unui partid care petrec în destinații de lux, merg cu zboruri de lux în destinații de acest gen, să vină să le ceară românilor o taxă de solidaritate?”, a întrebat unul dintre jurnaliști.

„Cred că oricine a încălcat vreo lege va răspunde. Dacă vorbim despre morală, atunci, da, eu vă spun că moral, argumentat, justificat, și fiscal, și social, și în orice fel doriți, impozitul progresiv este o soluție în toată Europa, astăzi când vorbim.



Ca politician, cred că este extrem de important să mă raportez la legalitate. Dacă legalitatea este în regulă, morala poate să fie o discuție”, a spus Florin Manole.

