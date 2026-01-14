€ 5.0897
Stiri

DCNews Stiri Tavan prăbușit peste elevi, în timpul orei, la un liceu renovat prin PNRR. Elev transportat la spital
Data actualizării: 15:47 14 Ian 2026 | Data publicării: 15:30 14 Ian 2026

Tavan prăbușit peste elevi, în timpul orei, la un liceu renovat prin PNRR. Elev transportat la spital
Autor: Iulia Horovei

tavan prabusit in botosani Tavan prăbușit parțial într-o sală de clasă dintr-un liceu din Botoșani. Sursa foto: Vocea Botoșani

O bucată din tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit, miercuri, la un liceu din Botoșani, într-o clădire recent renovată.

 

O bucată de tavan s-a prăbuşit, miercuri, 14 ianuarie, într-o clasă din corpul B al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Botoşani, în timpul unei ore de Fizică la o clasă de a X-a, potrivit Vocea Botoșani. Un elev a avut nevoie de ajutorul medicilor după eveniment, conform Poliției din Botoșani.

Unitatea de învăţământ unde s-a întâmplat incidentul a fost reabilitată recent prin PNRR.

Poliția a început o anchetă

După incident, poliţiştii s-au deplasat la liceu şi au demarat o anchetă.

„Astăzi, 14 ianuarie 2026, în urma apariției în spațiul public a unor imagini din incinta unei instituții de învățământ, ce ilustrau un fragment de tavan căzut într-o sală de clasă, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani s-au deplasat la unitatea respectivă pentru a efectua verificări cu privire la cele întâmplate. Din primele verificări a reieșit faptul că, în momentul producerii incidentului, în interior se aflau elevi, iar unul dintre aceștia a fost condus la o unitate spitalicească pentru a primi îngrijiri medicale, iar în acest moment este în afara oricărui pericol.

Au fost demarate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca în cadrul anchetei să se stabilească toate împrejurările în care s-a produs evenimentul”, au precizat polițiștii.

botosani
elevi
liceu
