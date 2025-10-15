€ 5.0885
Data publicării: 23:22 15 Oct 2025

Suspectul unei crime, prins după 41 de ani: Unde i-a fost descoperit ADN-ul
Autor: Iulia Horovei

crima adn Sursa foto: Freepik
 

După 41 de ani, anchetatorii au identificat un nou suspect în cazul unei adolescente ucise.

La peste patru decenii după ce trei bărbați nevinovați au fost trimiși la închisoare pentru violul și uciderea unei adolescente din Long Island, New York, anchetatorii au identificat un nou suspect - asta datorită probelor ADN obținute de pe un pahar și un pai aruncate, potrivit The Guardian.

Autoritățile din comitatul Nassau l-au pus sub acuzare pe Richard Bilodeau, în vârstă de 63 de ani, pentru omor în cazul Theresei Fusco. Adolescenta, în vârstă de 16 ani, dispăruse în noiembrie 1984, după ce părăsise locul de muncă de la un patinoar din Lynbrook, iar câteva săptămâni mai târziu corpul ei a fost descoperit îngropat sub frunze într-o zonă împădurită.

Trei bărbați au fost inițial condamnați pentru crimă și au stat mai mulți ani în închisoare, până când probele ADN i-au exonerat în 2003. Doi dintre ei au primit câte 18 milioane de dolari despăgubiri pentru că au fost încarcerați pe nedrept.

Cum a reînceput ancheta

Bilodeau a pledat nevinovat și a fost plasat în arestat preventiv. Procurorii au precizat că el avea 23 de ani și locuia cu bunicii săi în momentul crimei. Dacă va fi găsit vinovat, riscă de la 25 de ani până la închisoare pe viață. 

Anchetatorii au început să-l urmărească pe Bilodeau anul trecut, după apariția mai multor piste în anchetă. În februarie 2024, au recuperat un pahar și un pai aruncat de acesta într-o cafenea din comitatul vecin Suffolk, iar ADN-ul extras s-a potrivit cu probele prelevate de pe corpul Theresei Fusco în 1984.

„Trecutul nu a fost uitat”, a declarat procurorul districtual Anne Donnelly. „Această inculpare dovedește că nu vom înceta niciodată să luptăm pentru victime”, a mai spus ea.

În timpul audierii, procurorul adjunct Jared Rosenblatt a spus că, după potrivirea ADN-ului cu Bilodeau, anchetatorii au mers la locul său de muncă pentru a discuta cu acesta. Potrivit lui Rosenblatt, Bilodeau ar fi spus: „Da, pe atunci unii au scăpat basma curată cu o crimă”.

„Ei bine, domnule Bilodeau, suntem în 2025, iar ziua socotelii a sosit”, ar fi replicat procurorul.

Crima Theresei Fusco a atras atenția publicului și la momentul respectiv, deoarece dispariția sa a coincis cu cea a altor două adolescente din zonă, una dintre ele fiind chiar prietena sa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

suspectul unei crime a fost prins dupa 41 de ani
crima
sua
suspect prins
ancheta
omor
