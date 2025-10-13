Surpriză totală: Cine vine la summitul pentru pace din Egipt? Trump l-a invitat

Netanyahu se va alătura lui Trump la summitul pentru pace din Egipt, anunță președinția egipteană.



Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va participa la summitul internațional pentru pace din Egipt, potrivit unui comunicat al președinției egiptene.

Inițial se credea că acesta nu va lua parte la reuniune, la care președintele Donald Trump și aproximativ alți 20 de lideri mondiali urmează să se întâlnească în cursul zilei de astăzi.

Agenda summitului? Israel, în prim-plan. Lista de invitați? Inițial, nu îl includea pe reprezentantul Israelului. Acum, în ultimul moment, președintele Donald Trump l-a invitat personal pe Benjamin Netanyahu să participe.

Potrivit relatărilor, Benjamin Netanyahu a acceptat imediat.

Lideri din peste 20 de țări vor participa luni la reuniunea la nivel înalt care urmează să aibă loc în stațiunea balneară Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, din Egipt, un „summit al păcii care își propune să pună capăt războiului din Fâșia Gaza.

Întâlnirea are loc după ce la începutul săptămânii s-a ajuns la un acord de încetare a focului și la un acord de eliberare a ostaticilor între Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas, în cadrul unui plan de pace al SUA.



