Surpriză pentru 9 milioane de români: Cum vrea ASF să-ți dea banii din pensia privată

Alexandru Petrescu de la ASF a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”.

În acest moment, românii își pot retrage suma totală deodată, acumulată în fondul privat de pensii. Potrivit acestui proiect, pot retrage, dacă va fi adoptat în actuala formă, 25% și mai apoi în tranșe lunare. De ce se schimbă regulile în timpul jocului? Sunt peste nouă milioane de români afectați, care au semnat anumite contracte în momentul în care și-au depus bani în pilonul II sau III.

„Dacă îmi permiteți să mă raportez la cele mai importante două priorități ale Autorității de Supraveghere Financiară și acestea sunt tratamentul absolut echitabil al participanților la fonduri și soliditatea și reziliența fondurilor de investiții de pensii private. Cele două sunt mână în mână. Dacă vom continua să rămânem cu o legislație care a fost gândită să aibă un caracter tranzitoriu la momentul 2008, în momentul în care dominantă era partea de acumulare, nu apăruse încă nevoia sau nu se întruneau condițiile pentru participanți sau contributori, depinde cum vreți să le spuneți, să și iasă la pensie; de asta poate a fost gândită o perioadă până când apare momentul să și iasă oamenii la pensie, se merge doar pe o legislație de acumulare. În momentul de față, încet, ne îndreptăm, dar sigur, cu un vârf de sarcină 2030, într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor întruni condițiile să iasă la pensie.

O regulă investiție vs. dezinvestiție, acumulare vs. decumulare din principiul de Investment Banking îmi spune că dacă ai o creștere și o acumulare graduală și decumularea, dezinvestiția, trebuie să aibă un caracter gradual. Aș mai menționa că produsul financiar numit pensie este un produs care, principal, central, esențial, are în vedere o plată pe termeni anuali pe o perioadă nelimitată, limitate sau viagere, depinde cum poți alege.



De ce 25%? Și întrebarea dumneavoastră este foarte bună. În spectrul țărilor membre OCDE sau a țărilor membre ale Uniunii Europene, ai diferite variațiuni ale acestei sume forfetare, denumită și "lump sum".

În general, media este la 25% și ăsta este un indicator de ce ne-am dus la 25%. Avem Croația, avem Bulgaria, țări cu fonduri de pensie așa-numit tinere, 17 - 20 de ani în viață la un fond de pensie este puțin, comparând cu zeci de ani, dacă ne uităm, centrul, vestul Europei, unde sunt fondurile mature, în Italia avem 30%, în Polonia pe pilonul 2 avem 15%, Croația, Bulgaria avem 25% și în discuțiile pe care le-am avut și cu reprezentanții Comisiei de piețe financiare OCDE am căzut de acord că desenăm un chenar, o arhitectură care să se încadreze în media europeană și să confere atât predictibilitate contribuabilului, participantului, dar și administratorilor de fonduri”, a zis Alexandru Petrescu.

Referitor la tranșe, acestea vor putea fi primite timp de 10 ani - în acest moment avem 5 ani, așadar este o creștere acestei perioade, asta în contextul în care bărbații se pensionează la 65 de ani și speranța de viață este în medie 71 de ani. Înseamnă că nu vor putea primi toată pensia privată, pe care a strâns-o această persoană de-a lungul vieții. De ce a crescut atât de mult această perioadă?



„Sunt două produse de decumulare. O dată este pensia cu perspectivă programată, de 10 ani, planificată, în care poți, evident, extrage ca sumă forfetară la momentul la în care întrunești condițiile, acești 25%, și în funcție de cât ai cumulat în acel fond, o poți programa pe sume egale timp de câte luni intră în 10 ani. Mai ai și opțiunea de pensie viageră, care merge până la sfârșitul vieții. Există un calcul actuarial în spate, care indică exact diferite fluctuații de inflație pe parcursul următorilor x ani, cât există perspectiva de viață și așteptarea de viață de la un stat la altul. Dacă extragi cei 25%, evident că suma lunară poate fi mai mare, ai posibilitatea, toate, de fapt, au caracterul de a fi trecute în zona de moștenire, poți desemna un supraviețuitor. Sunt diferite modele de calibrări și fiecare să-și primească pensia, care se primește în totalitate, evident, așa cum consideră că îi este mai utilă.”, a zis Alexandru Petrescu.

