Sunt ouăle bune sau rele pentru sănătatea noastră? Un nou studiu aduce clarificări

Cercetătorii au analizat datele dintr-un studiu amplu și în desfășurare, ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly), care monitorizează starea de sănătate a adulților în vârstă. În cadrul acestei cercetări, au fost analizate obiceiurile alimentare a peste 8.000 de persoane și evoluția sănătății lor pe o perioadă de șase ani, conform Reuters.

Participanții și-au raportat frecvența consumului de ouă pe parcursul ultimului an în trei categorii:

- Rar sau deloc (1-2 ori pe lună sau niciodată);

- Săptămânal (1-6 ori pe săptămână);

- Zilnic (zilnic sau de mai multe ori pe zi).

Rezultatele au arătat că persoanele care consumau ouă săptămânal aveau un risc cu 29% mai mic de a muri din cauza bolilor cardiovasculare și cu 17% mai mic de deces general, comparativ cu cei care mâncau ouă rar sau deloc. De asemenea, cercetătorii nu au identificat o creștere a riscului de deces în rândul celor care consumau ouă zilnic.

Studiul a fost publicat într-o revistă științifică de prestigiu, fiind revizuit de alți specialiști pentru validarea concluziilor.

Ce factori au fost luați în considerare?

Pentru a se asigura că rezultatele sunt cât mai corecte, cercetătorii au ajustat analiza luând în calcul factori precum:

- Statutul socio-economic;

- Vârsta și starea generală de sănătate;

- Alte obiceiuri alimentare;

- Afecțiuni preexistente.

De asemenea, studiul nu a fost finanțat de surse comerciale, eliminând orice potențial conflict de interese.

Limitările studiului

Deși rezultatele sunt promițătoare, există câteva limitări ale cercetării:

Participanții și-au raportat singuri consumul de ouă, ceea ce poate duce la erori de memorie sau interpretare;

Nu au fost analizate tipurile de ouă (pui, prepeliță etc.) sau metodele de preparare (prăjite, fierte, omletă etc.);

Studiul s-a concentrat pe adulți în vârstă, astfel încât concluziile pot să nu fie aplicabile tuturor grupelor de vârstă.

Ouăle și colesterolul: un mit demontat?

Multă vreme, ouăle au fost considerate periculoase pentru sănătatea cardiovasculară din cauza conținutului ridicat de colesterol din gălbenuș. Un ou mare conține aproximativ 275 mg de colesterol, aproape de limita zilnică recomandată în trecut.

Cu toate acestea, cercetări recente au arătat că organismul uman nu absoarbe colesterolul alimentar la fel de eficient pe cât se credea anterior. Mai degrabă, grăsimile saturate și grăsimile trans sunt factorii principali care influențează nivelul colesterolului din sânge.

Ouăle, un aliment sănătos cu moderație

În prezent, nu există dovezi științifice solide care să justifice eliminarea ouălor din dietă, cu excepția cazurilor în care există recomandări medicale specifice. Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine și conțin vitamine esențiale, precum B12, D și A, precum și acizi grași benefici.

Așadar, fie că le consumați fierte, prăjite sau în omlete, ouăle rămân un aliment hrănitor, ce poate face parte dintr-o dietă echilibrată. Ca întotdeauna, moderația este cheia unei alimentații sănătoase.

ASPREE a început în 2010 pentru a investiga dacă aspirina în doze mici (100 micrograme pe zi) ar putea contribui la prelungirea sănătății și a duratei de viață a adulților în vârstă, în special prin prevenirea bolilor de inimă și a accidentului vascular cerebral. Primele constatări au fost publicate în 2018.

Una dintre concluziile fundamentale ale studiului ASPREE a fost că nu a existat niciun beneficiu de la administrarea aspirinei pentru prevenirea bolilor cardiovasculare (boli de inimă sau accident vascular cerebral).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News