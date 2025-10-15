€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:51 15 Oct 2025

Suedia urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică
Autor: Doinița Manic

submarin novorossiisk Foto: Unsplash
 

Suedia a anunțat că urmărește un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică.

Forțele armate suedeze au anunțat miercuri că urmăresc un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică cu o zi înainte, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune, scrie CBS News.

„Un submarin rusesc a intrat ieri în Marea Baltică prin Strâmtoarea Great Belt”, o strâmtoare daneză, se arată într-un comunicat al armatei suedeze.

„Avioanele de vânătoare și navele de război ale forțelor armate s-au întâlnit cu submarinul în Kattegat (strâmtoarea dintre Danemarca și Suedia) și îl urmăresc în prezent”, se mai precizează în comunicat.

Marina suedeză, care a publicat două imagini de la incident, a declarat că este „o operațiune de rutină desfășurată în strânsă colaborare cu aliații noștri”, adăugând că „avem o bună imagine de ansamblu asupra vecinătății noastre imediate”.

Suedia „nu este în război, dar nici pace nu este”

Tensiunile din zona Mării Baltice s-au intensificat după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Premierul suedez Ulf Kristersson declara în ianuarie că Suedia „nu este în război, dar nici pace nu este”. Țara a renunțat la două secole de nealiniere militară pentru a adera la NATO în 2024.

Kristersson a spus că întreaga regiune a Mării Baltice este supusă „atacurilor hibride”, făcând referire la dezinformare și la o serie de incidente care au implicat deteriorarea cablurilor submarine.

„Amenințarea rusă este, foarte probabil, una pe termen lung. La fel trebuie să fie și apărarea noastră”, a subliniat el.

Anul trecut, forțele speciale finlandeze au preluat controlul asupra navei Eagle S, un petrolier din flota-umbră a Rusiei, după ce aceasta și-a târât ancora și a rupt cabluri submarine esențiale în Marea Baltică. Manevra – descrisă ulterior drept un „moment de cotitură” – a fost prima dată de la Al Doilea Război Mondial când forțele finlandeze au abordat și confiscat o navă străină.

O anchetă de șapte luni făcută de realizatorii emisiunii „60 Minutes” a arătat că incidentul cu Eagle S nu a fost un caz izolat. Autoritățile suspectează o agresiune rusă îndreptată asupra infrastructurii submarine, fapt care a determinat NATO să lanseze operațiunea „Baltic Sentry”, prin care au fost desfășurate nave și avioane pentru a monitoriza flota-umbră și a proteja infrastructura critică de pe fundul mării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marea baltica
suedia
submarin
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Înșelătoria online în plasa căreia poți cădea și tu. Avertismentul DNSC
Publicat acum 23 minute
Parteneriatul public-privat poate salva România. Elena Cristian: Toată infrastructura Italiei este făcută așa. Exemplul Poloniei
Publicat acum 47 minute
Suedia urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică
Publicat acum 58 minute
Peste 5 milioane de țigarete, confiscate la granița României. Șoferul susținea că transportă alimente
Publicat acum 1 ora si 3 minute
ÎCCJ, ședință de urgență pentru sesizarea CCR pe Legea pentru plata pensiilor private
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 23 ore si 0 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close