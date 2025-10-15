Suedia urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică

Forțele armate suedeze au anunțat miercuri că urmăresc un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică cu o zi înainte, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune, scrie CBS News.

„Un submarin rusesc a intrat ieri în Marea Baltică prin Strâmtoarea Great Belt”, o strâmtoare daneză, se arată într-un comunicat al armatei suedeze.

„Avioanele de vânătoare și navele de război ale forțelor armate s-au întâlnit cu submarinul în Kattegat (strâmtoarea dintre Danemarca și Suedia) și îl urmăresc în prezent”, se mai precizează în comunicat.

Marina suedeză, care a publicat două imagini de la incident, a declarat că este „o operațiune de rutină desfășurată în strânsă colaborare cu aliații noștri”, adăugând că „avem o bună imagine de ansamblu asupra vecinătății noastre imediate”.

Suedia „nu este în război, dar nici pace nu este”

Tensiunile din zona Mării Baltice s-au intensificat după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Premierul suedez Ulf Kristersson declara în ianuarie că Suedia „nu este în război, dar nici pace nu este”. Țara a renunțat la două secole de nealiniere militară pentru a adera la NATO în 2024.

Kristersson a spus că întreaga regiune a Mării Baltice este supusă „atacurilor hibride”, făcând referire la dezinformare și la o serie de incidente care au implicat deteriorarea cablurilor submarine.

„Amenințarea rusă este, foarte probabil, una pe termen lung. La fel trebuie să fie și apărarea noastră”, a subliniat el.

Anul trecut, forțele speciale finlandeze au preluat controlul asupra navei Eagle S, un petrolier din flota-umbră a Rusiei, după ce aceasta și-a târât ancora și a rupt cabluri submarine esențiale în Marea Baltică. Manevra – descrisă ulterior drept un „moment de cotitură” – a fost prima dată de la Al Doilea Război Mondial când forțele finlandeze au abordat și confiscat o navă străină.

O anchetă de șapte luni făcută de realizatorii emisiunii „60 Minutes” a arătat că incidentul cu Eagle S nu a fost un caz izolat. Autoritățile suspectează o agresiune rusă îndreptată asupra infrastructurii submarine, fapt care a determinat NATO să lanseze operațiunea „Baltic Sentry”, prin care au fost desfășurate nave și avioane pentru a monitoriza flota-umbră și a proteja infrastructura critică de pe fundul mării.