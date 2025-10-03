Sudul României, sub Cod portocaliu și roșu. Elena Mateescu (ANM): Cât mai durează condițiile extreme

Elena Mateescu, directorul general al Adeministrației Naționale de Meteorologie, a spus că sudul țării rămâne sub avertizări de Cod roșu, portocaliu și galben, cu ploi și vânt puternic, inclusiv în Capitală. Din această noapte, precipitațiile se vor extinde spre sud-est, iar Codul galben se va menține până mâine dimineață.

„Rămânem în continuare, până în această seară la ora 21:00, respectiv 23:00, sub incidența avertizărilor meteorologice de Cod roșu, portocaliu și galben pentru jumătatea sudică a țării, acolo unde, în cele două județe de Cod roșu, Dolj și Olt, precipitațiile vor continua.

De asemenea, în județele aflate sub incidența Codului portocaliu, se vor înregistra cantități de 70-80 l/mp, și peste, și sunt așteptate intensificări puternice ale vântului în partea de sud-est, inclusiv în Capitală.

Din această noapte, de la ora 23:00, precipitațiile vor avansa spre partea de sud-est, acolo unde, până mâine dimineață, va fi în vigoare o avertizare de Cod galben, pentru că ploile vor continua în aceste zone. Vorbim de cantități de 25-30 și chiar peste 40 l/mp.

Așadar, este un final de săptămână sub incidența fenomenelor meteorologice extreme și a unui regim de temperaturi foarte coborât pentru această perioadă. Vorbim de temperaturi cu mai mult de 10 grade sub normele datei din calendar.

Dacă la această oră consemnăm doar 6 grade Celsius în Capitală, din cauza intensificărilor de vânt resimțim 1 grad, iar maximele zilei se vor opri undeva la 11-12 grade, iar minimele vor fi și ele foarte coborâte, spre 0 grade în zona depresionară, și chiar sub 0 grade, până la cel mult 7-8 grade în restul țării”, a spus Elena Mateescu.

Cum va fi vremea la munte

Elena Mateescu a spus că la munte vor continua precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare și a atras atenția ca persoanele care se deplasează în zonă să fie bine echipate pentru condiții de iarnă autentică.

„Continuă precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare în zona montană înaltă, chiar și pe parcursul zilei și în următoarele zile, astfel încât stratul deja depus până în această dimineață măsoară grosimi variabile, de la 15 până la 20-25 cm. Așadar, mare atenție pentru cei care se vor deplasa în zonă și să fie echipați și adaptați pentru condiții de iarnă, pentru că episodul este unul de iarnă autentică. Vorbim și de regimul de temperaturi pentru finalul de săptămână: 7-14-15 grade de duminică, în extremitatea de sud, maxime de până la 20 de grade”, a spus Elena Mateescu la România TV.