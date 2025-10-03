€ 5.0837
|
$ 4.3258
|
 
Data actualizării: 12:17 03 Oct 2025 | Data publicării: 12:03 03 Oct 2025

Sudul României, sub Cod portocaliu și roșu. Elena Mateescu (ANM): Cât mai durează condițiile extreme
Autor: Elena Aurel

trafic ploaie Sursa foto: https://www.freepik.com/, @ROKA Creative
 

Elena Mateescu a oferit prognoza meteo pentru acest final de săptămână.

Elena Mateescu, directorul general al Adeministrației Naționale de Meteorologie, a spus că sudul țării rămâne sub avertizări de Cod roșu, portocaliu și galben, cu ploi și vânt puternic, inclusiv în Capitală. Din această noapte, precipitațiile se vor extinde spre sud-est, iar Codul galben se va menține până mâine dimineață. 

„Rămânem în continuare, până în această seară la ora 21:00, respectiv 23:00, sub incidența avertizărilor meteorologice de Cod roșu, portocaliu și galben pentru jumătatea sudică a țării, acolo unde, în cele două județe de Cod roșu, Dolj și Olt, precipitațiile vor continua.
De asemenea, în județele aflate sub incidența Codului portocaliu, se vor înregistra cantități de 70-80 l/mp, și peste, și sunt așteptate intensificări puternice ale vântului în partea de sud-est, inclusiv în Capitală.

Din această noapte, de la ora 23:00, precipitațiile vor avansa spre partea de sud-est, acolo unde, până mâine dimineață, va fi în vigoare o avertizare de Cod galben, pentru că ploile vor continua în aceste zone. Vorbim de cantități de 25-30 și chiar peste 40 l/mp.

Așadar, este un final de săptămână sub incidența fenomenelor meteorologice extreme și a unui regim de temperaturi foarte coborât pentru această perioadă. Vorbim de temperaturi cu mai mult de 10 grade sub normele datei din calendar.

Dacă la această oră consemnăm doar 6 grade Celsius în Capitală, din cauza intensificărilor de vânt resimțim 1 grad, iar maximele zilei se vor opri undeva la 11-12 grade, iar minimele vor fi și ele foarte coborâte, spre 0 grade în zona depresionară, și chiar sub 0 grade, până la cel mult 7-8 grade în restul țării”, a spus Elena Mateescu.

 

Cum va fi vremea la munte

Elena Mateescu a spus că la munte vor continua precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare și a atras atenția ca persoanele care se deplasează în zonă să fie bine echipate pentru condiții de iarnă autentică.

„Continuă precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare în zona montană înaltă, chiar și pe parcursul zilei și în următoarele zile, astfel încât stratul deja depus până în această dimineață măsoară grosimi variabile, de la 15 până la 20-25 cm. Așadar, mare atenție pentru cei care se vor deplasa în zonă și să fie echipați și adaptați pentru condiții de iarnă, pentru că episodul este unul de iarnă autentică. Vorbim și de regimul de temperaturi pentru finalul de săptămână: 7-14-15 grade de duminică, în extremitatea de sud, maxime de până la 20 de grade”, a spus Elena Mateescu la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
elena mateescu
prognoza
cod rosu
cod portocaliu
cod galben
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Monede de colecție pentru Centenar: BNR marchează 100 de ani ai Patriarhiei Române
Publicat acum 9 minute
Patru reguli de bază pentru a slăbi fără diete. Ce trebuie să faci
Publicat acum 21 minute
Bolojan, bilanț la 100 de zile. Radiografia lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 41 minute
O dietă foarte simplă ar putea reduce cu 27% șansele de deces prematur
Publicat acum 49 minute
Temperatura din Vladivostok a doborât un record vechi de peste un secol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 22 ore si 22 minute
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close