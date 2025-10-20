€ 5.0890
Data actualizării: 16:03 20 Oct 2025 | Data publicării: 15:59 20 Oct 2025

Substanță toxică descoperită în unele modele de suzete, care se află și pe rafturile magazinelor din România
Autor: Andrei Itu

suzete-pentru-adulti_83298100 Foto ilustrativ: Unsplash
 

Un laborator din Cehia a găsit substanța chimică, bisfenol A (BPA), cu potențial de a afecta sistemul endocrin, în mai multe modele de suzete pentru bebeluși, care există și pe rafturile din România.

Suzetele provin de la trei branduri europene, două dintre mărci se regăsesc și la rafturile din România. De menționat este că unele dintre suzetele testate aveau etichete pe care era scris ”fără BPA” sau fabricate din ”cauciuc natural”.

Nivelul BPA, peste limita maximă admisă în Europa

Testele, făcute pe 23 de suzete cumpărate din magazine din Cehia, Slovenia și Ungaria au indicat că în patru cazuri s-a detectat BPA. Mai mult, într-un caz, nivelul bisfenolului a fost peste limita maximă admisă în Europa pentru astfel de produse, scrie publicația The Guardian.

Brandurile vizate sunt Philips Avent, Curaprox și Sophie la Girafe, alături de un produs de pe o platformă online. Este important de menționat că nu toate produsele acestor companii sunt afectate, ci doar anumite modele sau loturi.

Cât de periculos este BPA-ul

BPA este utilizat în fabricarea unor materiale plastice și poate imita hormonul estrogen. Are potențial de a influența creșterea în greutate, dezvoltarea sexuală și chiar poate să apară forme de cancer.

Deoarece bebelușii sunt foarte vulnerabili, se urmărește cu atenție nivelul expunerii lor la această substanță.

Reacția companiilor vizate

După s-au publicat rezultatele, Curaprox a confirmat prezența BPA la unul dintre modelele testate. De asemenea, a retras preventiv loturile și a oferit rambursări clienților.

Philips Avent spune că suzetele sale sunt fără BPA, în baza unor teste suplimentare făcute de un laborator independent. Totodată, Sophie la Girafe spune că nivelul detectat este sub pragurile oficiale.

Legislația europeană interzice utilizarea BPA în biberoane încă din anul 2011, dar pentru suzete există doar limite de migrare ce variază în funcție de reglementări, fapt care a stârnit discuții despre necesitatea unor norme mai clare și mai stricte.

Ce să facă părinții din România, mai ales dacă au cumpărat suzetele cu BPA

Părinții din România trebuie să verifice cu atenție etichetele produselor, să fie circumspecți și, mai mult, să ceară informații suplimentare cu privire la modelele ori loturile cumpărate, mai ales când se aduc în discuție brandurile menționate în sursa citată.

Vezi și - FOTO Produs cu substanță toxică, retras de la Kaufland

suzete bebelusi cu BPA
suzete rafturi romania
