SUA și China, relații tot mai tensionate. Chirieac, despre posibilitatea izbucnirii unui nou război: Un scenariu de coșmar. China este, într-adevăr, un pericol

Xi Jinping este pe cale să obțină un al treilea mandat în fruntea Chinei. Acesta a declarat în timpul unui discurs la congresul Partidului Comunist Chinez (PCC) că China va încerca să reunifice Taiwanul pe cale paşnică, dar nu va ”renunţa niciodată la folosirea forţei” dacă va fi necesar. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken a reacționat și a declarat că sub conducerea lui Xi Jinping China a devenit o țară mai agresivă.

Astfel, tensiunile din Statele Unite și SUA ajung la cote alarmante, asta în contextul în care pe lângă avertismentul la adresa Taiwanului, Xi Jinping a mai declarat că țara pe care o conduce se opune oricărei forme de supremație din partea altor țări, declarația sa fiind o aluzie clară la Statele Unite.

VEZI ȘI: Mesaj războinic la Congresul comuniștilor din China. Xi: Nu am renunțat la folosirea forței pentru unificarea cu Taiwanul

Bogdan Chirieac: Înseamnă vești foarte proaste. Asta s-a întâmplat și cu Putin în Rusia

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat în cadrul emisiunii "Raport de zi" de la Realitatea Plus ce înseamnă această declarație de forță venită din partea Chinei, acum când Xi Jinping anunță că pregătește cea mai puternică armată și că nu mai acceptă hegemonia altor țări.

"Înseamnă vești foarte proaste, inclusiv pentru generația dumneavoastră, care așteptăm zborul pe Lună și prima așezare pe Marte. Deci până acum China s-a dezvoltat și a ajuns prima sau a doua economie a lumii, în funcție de cum calculăm PIB-ul, pe pace, pe colaborare, atelierul lumii era China. Ei, chestiunile astea cu un dictator, un autocrat care vine la putere schimbă destinul unei asemenea națiuni. Asta s-a întâmplat și cu Putin în Rusia, care a cochetat multă vreme cu Occidentul, care s-a așezat din nou la masă ca la sfârșit să distrugă totul, asta este și cu Xi Jinping. Un război cu Taiwan, chiar dacă Taiwanul este o parte componentă a Chinei, va atrage după sine o intervenție a SUA și de acolo se poate întâmpla orice. Generalul Ben Hodges, la București, în septembrie, ne-a spus foarte clar: ”Estimez că în maximum 5 ani”, vedeți că se suprapune cu ce spune Xi Jinping, "un război între China și Statele Unite".

"Un scenariu de coșmar"

Este un scenariu de coșmar, iar ce ați spus cu armata este perfect adevărat. Înțeleg că SUA au 11 sau 12 portavioane, inclusiv ultimul care a costat 4 miliarde de dolari. Ei bine, China are 2 portavioane, îl testează pe al doilea, dar au 40 de portavioane în lucru în următorii 10 ani. Trebuie să te cheme China ca să faci 30 de mii de km de autostradă pe an și 40 de portavioane în 10 ani, plus avioane de generația a 5-a, din astea invizibile.

Deci e un lucru care trebuie cumva liniștit. Trump s-a văzut cu Xi Jinping, păreau că au ajuns la o soluție, apoi s-a dovedit că nu s-a ajuns la o soluție, deci cred că lumea occidentală și SUA au avut dreptate aici, numind China principalul obstacol în dezvoltarea omenirii. Nu prea înțelegeam de ce, acum începem să înțelegem, deci China, nu Rusia. Rusia e doar o paranteză acum dacă nu va folosi Putin armele nucleare, dar China este, într-adevăr, un pericol", a declarat Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.