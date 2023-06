SUA sfidează Beijingul. A semnat un acord economic cu Taiwan

Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri un acord vizând consolidarea legăturilor economice ale Statelor Unite cu Taiwanul, un vot care ar putea provoca furia Beijingului.

Însă pentru a fi ratificat, textul, considerat drept "istoric" de Taipei, trebuie să fie validat de Senatul american, informează Agerpres.

Acordul semnat la 1 iunie urmăreşte dezvoltarea comerţului dintre Washington şi Taipei prin armonizarea controalelor vamale, fluidizarea unei serii de norme şi introducerea unor mecanisme anticorupţie.



Legate din 1994 printr-un "cadru" pentru comerţ şi investiţii, Statele Unite sunt cel mai important partener şi furnizor de arme al Taiwanului.



Washingtonul şi Taipeiul au lansat discuţii bilaterale în iunie 2022, sfidând Beijingul.



Deoarece China consideră Taiwanul, cu o populaţie de 24 de milioane de locuitori, una dintre provinciile sale pe care încă nu a reuşit să o reunifice cu restul teritoriului său după încheierea războiului civil chinez în 1949.



Regimul comunist priveşte cu nemulţumire apropierea operată în ultimii ani între autorităţile taiwaneze şi Statele Unite, care de câteva decenii furnizează insulei sprijin militar împotriva Beijingului.

Washingtonul nu încearcă să oprească dezvoltarea economică a Chinei, a spus Blinken la Beijing

Antony Blinken, secretarul de stat al SUA, a declarat luni la Beijing că a constatat cu liderii chinezi necesitatea "stabilizării" relaţiilor dintre cele două ţări, rămânând în acelaşi timp "lucizi" în privinţa dezacordurilor bilaterale profunde, potrivit Agerpres.



"La fiecare întâlnire, am subliniat că a avea contacte directe şi o comunicare susţinută la cel mai înalt nivel este cea mai bună modalitate de a trata în mod responsabil diferenţele şi de a ne asigura că concurenţa nu escaladează în conflict", le-a declarat Blinken jurnaliştilor după două zile de discuţii.



"Am auzit acelaşi lucru din partea omologilor mei chinezi. Am căzut de acord asupra necesităţii de a ne stabiliza relaţiile", a afirmat el într-o conferinţă de presă.

Statele Unite au pus în aplicare mai multe măsuri pentru a restricţiona accesul companiilor chineze la anumite tehnologii americane sau pentru a complica fabricarea de semiconductori avansaţi, din cauza preocupărilor legate de securitate, Însă Washingtonul nu încearcă să "oprească" dezvoltarea economică a Chinei, a dat asigurări secretarul de stat american.

