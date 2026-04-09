SUA schimbă regulile: bărbații vor fi înregistrați automat pentru recrutare la 18 ani
Data actualizării: 19:12 09 Apr 2026 | Data publicării: 19:11 09 Apr 2026

SUA schimbă regulile: bărbații vor fi înregistrați automat pentru recrutare la 18 ani
Autor: Alexandra Curtache

imagine cu militari, armata SUA schimbă regulile: bărbații vor fi înregistrați automat pentru recrutare la 18 ani / Sursa foto: Freepik

Statele Unite introduc un sistem automat de înregistrare pentru recrutarea militară, eliminând obligația tinerilor de a se înscrie singuri în baza de date guvernamentală. Măsura vine pe fondul tensiunilor internaționale și al preocupărilor crescute privind capacitatea de mobilizare a armatei.

Bărbații americani vor fi înregistrați automat pentru recrutare în armată în termen de 30 de zile de la împlinirea vârstei de 18 ani, potrivit unei noi reglementări adoptate de Congres.

Schimbarea marchează o transformare majoră a modului în care funcționează sistemul de selecție militară din Statele Unite și elimină o cerință veche de zeci de ani: înscrierea voluntară în baza de date a guvernului, conform presei străine.

Înregistrare automată, fără intervenția tinerilor

Noua lege modifică fundamental funcționarea Selective Service System (SSS), agenția federală responsabilă cu menținerea bazei de date a persoanelor care ar putea fi mobilizate în caz de urgență națională. Până acum, bărbații cu vârste între 18 și 25 de ani erau obligați să se înregistreze individual.

Începând cu implementarea noilor reguli, programată pentru luna decembrie, autoritățile vor colecta automat datele necesare din alte baze federale. Astfel, tinerii nu vor mai trebui să depună niciun efort administrativ pentru a fi incluși în registru.

Potrivit oficialilor, această schimbare are drept scop reducerea birocrației și a costurilor administrative, dar și creșterea acurateței bazei de date.

Femeile rămân în afara sistemului

Deși au existat multiple inițiative legislative pentru includerea femeilor în sistemul de recrutare, noua lege menține actuala regulă: doar bărbații sunt eligibili pentru înregistrare.

Subiectul rămâne unul sensibil în societatea americană, fiind dezbătut intens în ultimii ani, mai ales în contextul egalității de gen și al rolului femeilor în armată.

Context internațional tensionat

Decizia Congresului vine într-un moment delicat pentru politica externă a Statelor Unite. Războiul cu Iranul, aflat într-o perioadă fragilă de încetare a focului, a ridicat semne de întrebare privind capacitatea de reacție rapidă a armatei americane.

În acest context, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că o eventuală mobilizare generală nu este în prezent în plan, dar nici nu poate fi exclusă complet. Ea a subliniat că fostul președinte Donald Trump „își păstrează opțiunile deschise”.

Totuși, experții subliniază că reintroducerea efectivă a serviciului militar obligatoriu nu depinde exclusiv de președinte. Ar fi necesară o modificare legislativă suplimentară pentru activarea recrutării.

Tendință mai largă în Occident

Schimbarea din SUA reflectă o tendință mai amplă în statele occidentale. În ultimul an, țări precum Germania și Franța au introdus sau au extins forme de serviciu național, în contextul deteriorării mediului de securitate global.

Aceste măsuri sunt văzute ca o reacție la conflictele tot mai frecvente și la necesitatea consolidării capacității de apărare.

Moștenirea controversată a recrutării

Serviciul militar în Statele Unite este voluntar din 1973, când recrutarea obligatorie a fost abolită după Războiul din Vietnam, un conflict care a generat proteste masive și tensiuni sociale profunde.

Ulterior, în 1980, președintele Jimmy Carter a reactivat Selective Service System, tocmai pentru a permite o mobilizare rapidă în caz de criză. Sistemul nu a fost însă folosit pentru recrutare efectivă de atunci.

Istoric, recrutarea a fost aplicată în perioadele de război major, inclusiv în timpul Războiului Civil, al celor două războaie mondiale și al războiului din Coreea. În timpul războiului din Vietnam, sistemul a fost criticat pentru inechități, afectând disproporționat clasele sociale mai sărace și minoritățile etnice.

Sancțiuni severe pentru neînregistrare

Chiar dacă sistemul devine automat, obligația legală rămâne una strictă. Neînregistrarea în baza SSS este considerată infracțiune penală.

Consecințele pot fi severe: pierderea accesului la ajutoare federale pentru studenți, imposibilitatea de a ocupa locuri de muncă în sectorul public sau, în cazul imigranților, afectarea șanselor de obținere a cetățeniei americane.

În plus, legea prevede amenzi de până la 250.000 de dolari și pedepse cu închisoarea de până la cinci ani.

Ce urmează

Noua regulă face parte din Legea de autorizare a apărării naționale pentru 2026 și urmează să intre în vigoare în decembrie. Autoritățile americane susțin că măsura nu echivalează cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu, ci reprezintă doar o modernizare a mecanismului de evidență.

Cu toate acestea, pe fondul incertitudinilor geopolitice, decizia este privită de mulți analiști ca un pas pregătitor pentru eventuale scenarii de mobilizare rapidă, într-o lume tot mai instabilă.

