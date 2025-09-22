Stil feminin pentru toamnă, de la Pepco. Ce să porți în zilele mai reci? (P)

Toamna nu trebuie să fie gri și plictisitoare, dimpotrivă! Aceasta este perioada anului în care culorile calde de pământ și materialele confortabile joacă rolul principal. Stilul feminin pentru vremea rece poate fi, de asemenea, confortabil și plin de stil. La Pepco, vei găsi haine care te vor face să te simți elegantă într-o mare varietate de situații: zi de zi, antrenament sau la o întâlnire.

Must-have de toamnă - ce haine merită să ai în garderoba ta?

Toamna este o perioadă în care, datorită vremii schimbătoare, merită să combini moda cu funcționalitatea. În garderoba ta, merită, prin urmare, să ai astfel de piese vestimentare versatile pe care le poți combina liber și care funcționează în diverse situații, adesea chiar și în condiții meteo nefavorabile. Ce haine basic sunt perfecte pentru toamnă?

un palton clasic,

pulovere supradimensionate calde,

pulovere ajustate cu guler înalt,

mai multe tricouri,

cămăși,

blugi cu croiala ta preferată,

colanți sau pantaloni drepți.

Acesta este setul perfect. Nu uita, că articolele de bază trebuie să fie simple, fără modele sau ornamente, în culori neutre, cum ar fi negru, alb, bej sau, în cazul blugilor, bleumarin. De asemenea, merită să optezi pentru materiale care sunt plăcute la atingere. Bumbacul moale, tricotajele sau flanelul sunt confortabile și respirabile, arată frumos și oferă confort chiar și pe vreme rea.

Ținute pentru zi cu zi - rochii și fuste de toamnă

Nu renunța la tăieturile feminine toamna. Aruncă o privire la secțiunea Rochii și fuste de damă - Pepco România. Modelele midi și maxi, uni sau cu model, merg bine cu dresuri groase, cizme cu toc și un palton sau o geacă de piele. Fustele mai scurte sau pantalonii simpli pot fi asortați cu un pulover supradimensionat și cizme pentru un look la modă de school girl. Rochiile cu mâneci lungi sau tricotate, pe de altă parte, sunt o alegere strălucită pentru zilele mai reci, deoarece combină confortul cu eleganța și vor funcționa la fel de bine la serviciu sau la întâlnirile cu prietenii. Adaugă o geacă biker sau o jachetă din denim la o rochie aerisită pentru a sparge stilul romantic cu o atingere ușor rock. O curea într-o culoare contrastantă va accentua talia și îți va face proporționa silueta.

Sursa foto: adobe / shutterstock

Fă exerciții fizice acasă sau la sală - asigură-te că te simți confortabil

Frigul toamnei nu este o scuză pentru a renunța la mișcare. Caută îmbrăcăminte sport de calitate pentru a te bucura de activitate chiar și în zilele mai reci. Colanții confortabili, topurile sport și hanoracele cu glugă sunt baza unui stil sportiv, în timp ce o jachetă soft shell sau o geacă wind breaker te vor proteja de vânt și ploaie. În secțiunea Îmbrăcăminte sport de damă - Pepco România, veți găsi îmbrăcăminte sport care este perfectă atât pentru antrenamente, cât și pentru aspectul casual de zi cu zi, cum ar fi colanți simpli confortabili, sutiene sport, topuri sau tricouri.

Ansambluri stratificate pentru zilele reci - cum combini hainele pentru a arăta la modă?

Toamna este o perioadă în care straturile domină - și acesta este un lucru foarte bun, deoarece combinarea mai multor piese oferă mari posibilități de stilizare. Principiul este simplu:

Începe cu un strat de bază subțire (cum ar fi un tricou sau un top ușor). Adaugă ceva mai călduros (pulover, maletă, hanorac). Mai pune un palton sau un sacou peste acestea.

Straturile nu doar te vor proteja de frig, dar îți vor permite și creezi contraste interesante de culoare sau textură.

Joacă-te cu proporțiile, de ex. asortează blugii subțiri cu un palton supradimensionat voluminos, iar fusta aerisită cu o geacă biker ajustată. De asemenea, juxtapunerile de materiale diferite funcționează bine, de exemplu, un pulover de lână va contrasta interesant cu o fustă de catifea sau o geacă de piele. Nu uita să folosești culori complementare - culorile neutre ar trebui să fie sparte cu un accent puternic (de exemplu, un șal roșu sau galben muștar). Acest lucru va face ca stilul tău să fie nu numai cald, ci și original.

Sursa foto: adobe / shutterstock

Accesorii pentru a-ți completa look-ul de toamnă

Accesoriile sunt cele care condimentează ținuta. În special toamna merită să optezi pentru eșarfe, fulare și căciuli, care nu numai că protejează de frig, dar sunt și extrem de fermecătoare. De asemenea, o geantă de mână într-o culoare îndrăzneață sau o curea neon pot transforma complet o ținută de zi cu zi. În zilele mai reci, dresurile vor fi, de asemenea, indispensabile - de la clasicul negru, la cele cu model sau la cele în nuanțe asortate pantofilor și fustei.

Nu uita de bijuterii! Colierele delicate arată frumos pe malete și pulovere cu gât înalt, în timp ce cerceii mai masivi îți vor spori frumusețea. Un look elegant va fi completat, de asemenea, de încălțăminte: botine, cizme peste genunchi sau sneakerși clasici pentru un aspect modern și ușor nonșalant. Nu uita: diavolul se ascunde în detalii, iar accesoriile pot da o dimensiune cu totul nouă aceleiași rochii.