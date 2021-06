Stelian Ion: Decizia CCR privind SIIJ, în contradicție cu CJUE. E posibil ca CE să ia atitudine

Decizia recentă a CCR pe tema Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) contravine unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și e posibil ca Bruxelles-ul să ia atitudine, declară ministrul Justiției, Stelian Ion.

„Decizia CCR intră cumva în contradicție cu decizia Curții de Justiție a UE, în sensul în care se stabilește prevalența Dreptului intern asupra Dreptului UE. Acest lucru nu poate decât să încurce și mai tare. Este de așteptat pe viitor o reacție din partea Comisiei Europene, pentru că lucrurile nu pot rămâne așa. În general, Curțile Constituționale din spațiul UE au avut un dialog bun cu CJUE, lucrurile sunt armonizate. Doar că uneori, există astfel de decizii care vin în contradicție cu ceea ce spune CJUE și în cazul acesta nu rămâne decât un instrument, acela în care Comisia Europeană să ia atitudine și cum se pare că deja a procedat în cazul Germaniei, e posibil să ne așteptăm pe viitor că se va întâmpla și în cazul României”, spune la RFI Stelian Ion.

'Să nu o reînființăm sub altă denumire'

Ministrul Justiției nu este de acord ca Secția Specială să fie reînființată după desființare, sub altă denumire.

„Trebuie să fim foarte atenți ca odată cu desființarea Secției Speciale, să ajungem la o soluție legislativă acceptabilă, în sensul în care să nu o reînființăm sub altă denumire, sub acoperișul tot al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, pentru că și acum Secția Specială e organizată în cadrul Parchetului General. Ideea de a desființa Secția și de a o reînființa sub o altă denumire sau de a trimite toate dosarele către altă secție, tot unică la nivel național, în cadrul Parchetului General, care să afecteze competența pe partea de luptă anticorupție, aceasta nu poate fi primită și trebuie să fim foarte atenți la cum desființăm Secția. Soluția corectă este cea pe care a promovat-o Guvernul. Aceasta înseamnă desființarea Secției și respectarea competenței, după materie, astfel încât dosarele care țin de criminalitatea organizată să meargă la DIICOT, cele care țin de corupție să meargă spre DNA, cele care au un alt obiect să meargă după competență la Parchetele fie de pe lângă Înalta Curte, fie de pe lângă Curțile de Apel (...). Dacă se merge spre soluția în care să fie ocolit DNA-ul, ar fi un semnal foarte-foarte greșit”, adaugă Stelian Ion, conform Mediafax.

CCR a stabilit recent că Secția Specială de anchetare a magistraților este constituțională și că practic, legislația națională este mai presus de cea europeană.