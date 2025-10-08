€ 5.0963
Data actualizării: 23:50 08 Oct 2025 | Data publicării: 23:33 08 Oct 2025

Ștefan Popescu: Vizita Oanei Țoiu la Washington: O reluare a dialogului, dar fără noutăți majore
Autor: Anca Murgoci

oana toiu Agerpres
 

Analistul Ștefan Popescu a vorbit despre vizita Oanei Țoiu la Washington.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu consideră că mesajele transmise de oficialul român au fost vizibil mai rezervate decât cele exprimate în țară, în special pe subiectul Rusiei și al Ucrainei.

„Vizita doamnei Oana Țoiu la Washington și primirea sa de către secretarul de stat Marco Rubio reprezintă, fără îndoială, o reușită la nivel diplomatic. După aproape un an fără contacte la nivel ministerial, întâlnirea marchează reluarea dialogului direct între România și SUA.


Cu toate acestea, primele observații asupra mesajelor transmise de doamna Țoiu nu sunt complet încurajatoare. Mesajele referitoare la Rusia și la Ucraina au fost vizibil diluate. Afirmând că „prezența militară americană descurajează eventuale intruziuni”, tonul trimite subtil către Rusia, dar se află la mare distanță de accentele cu care domnia sa obișnuieste să vorbească acasă. Rămâne întrebarea dacă această diluare a mesajului este rezultatul unor sugestii externe sau rodul analizelor interne ale laboratoarelor noastre de politică externă”, a zis Ștefan Popescu.

„Agenda întâlnirii nu a adus elemente noi sau surprinzătoare. Discuțiile privind reactoarele de la Cernavodă sunt lucruri batute in cuie de mai mult timp dar contribuția României la importul de LNG american ridică mai multe întrebări tehnice: prin terminalele grecești de la Revithoussa și Alexandroupolis? Pe unde se face rezervarea de capacitate, având în vedere că operatorul bulgar este deja suprasaturat cu gaz provenit dinspre Turcia? Mai mult, dacă România dorește să devină un furnizor de securitate energetică folosind propriile resurse, de ce ar fi nevoie de LNG din alte țări? Introducerea acestui element pe agenda imi spune ca nu prea avem idei de cooperare pe partea economica”, a mai spus analistul.

În privința bazei americane de la Mihail Kogălniceanu, el a notat că reorientarea acesteia către Orientul Mijlociu nu mai este o noutate, fiind deja folosită pentru proiecția militară în regiune.

„Reorientarea bazei americane de la Kogălniceanu către Orientul Mijlociu nu mai reprezintă o noutate”, a spus analistul care a mai zis că „baza americană de la Mihail Kogălniceanu – nu confundăm cu baza NATO, care este altceva – a fost deja utilizată pentru proiecția militară în această regiune”.

