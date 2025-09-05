Statele Unite continuă să finanţeze un tratament revoluţionar împotriva HIV, în ciuda reducerilor bugetare

Administrația președintelui Donald Trump a confirmat joi că va continua să susțină un program internațional menit să facă mai accesibil medicamentul Lenacapavir, considerat revoluționar în prevenirea HIV, chiar dacă reducerea drastică a ajutorului umanitar a provocat îngrijorări în rândul organizațiilor internaționale.

Lenacapavir, comercializat sub denumirea Yeztugo, este un tratament inovator administrat sub forma a două injecții anuale și care reduce cu 99,9% riscul de transmitere a HIV. Studiile clinice efectuate de compania californiană Gilead au arătat că tratamentul reprezintă cea mai apropiată opțiune de un vaccin anti-HIV, care încă nu a fost dezvoltat.

Acest medicament face parte din categoria „profilaxiei pre-expunere” (PrEP) și este distribuit fără profit în cadrul parteneriatului internațional. Obiectivul inițiativei este ca Lenacapavir să ajungă la cel puțin 2 milioane de persoane până în 2028.



Asigurări din partea Departamentului de Stat

Jeremy Lewin, responsabil cu ajutorul internațional și chestiunile umanitare în cadrul Departamentului de Stat, a declarat că programul va continua și va contribui la reducerea costurilor pentru americani și pentru populațiile din întreaga lume. El a precizat că contribuția Statelor Unite va fi „importantă”, fără a oferi detalii exacte privind sumele alocate.

În ciuda acestui angajament, politica bugetară a administrației Trump a stârnit temeri cu privire la viabilitatea proiectului. În iulie, Congresul american a aprobat reducerea a aproximativ 9 miliarde de dolari din fondurile publice, afectând în principal Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Programul global de combatere a SIDA, PEPFAR, care inițial urma să fie vizat de o reducere de 400 de milioane de dolari, a fost salvat în ultimul moment. Totuși, ONUSIDA a avertizat în aprilie că oprirea definitivă a PEPFAR ar putea genera peste 6 milioane de noi infectări și 4,2 milioane de decese asociate cu SIDA în următorii patru ani.

Chiar dacă Lenacapavir reprezintă o revoluție medicală, costurile ridicate ale tratamentului rămân o provocare majoră pentru accesibilitatea globală. Inițiativa susținută de SUA și ONU speră să depășească aceste bariere și să contribuie la reducerea semnificativă a riscului de transmitere a HIV la nivel mondial.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News