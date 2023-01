Stare de catastrofă majoră într-o țară. Zeci de mii de oameni au primit ordine de evacuare

Joe Biden, președintele SUA, a declarat stare de catastrofă majoră în California, unde noi intemperii sunt aşteptate duminică şi luni după trei săptămâni de precipitaţii inedite, care au făcut deja cel puţin 19 victime, informează Agerpres, citând AFP.



Președintele american a ordonat sâmbătă seară furnizarea unui ajutor federal pentru ca locuitorii şi colectivităţile din acest stat american să poată să repare distrugerile cauzate începând din 27 decembrie de o serie de furtuni de iarnă violente, care au provocat inundaţii, alunecări de teren şi scurgeri de noroi, potrivit unui comunicat publicat de Casa Albă.



Un important val de ploi - şi de ninsori în regiunile montane - a afectat sâmbătă numeroase zone din California, cel mai populat stat american, ale cărui soluri sunt deja saturate cu apă.



Un nou "râu atmosferic", o fâşie îngustă din atmosferă care transportă cantităţi enorme de umiditate din regiunile tropicale, este aşteptat pentru luni, zi liberă în Statele Unite (Ziua Martin Luther King Jr.), când va aduce "noi valuri de precipitaţii extreme", a avertizat Serviciul naţional de meteorologie din această ţară (NWS).

Sunt așteptate "inundaţii dezastruoase"





Mai multe linii electrice au fost afectate, în timp ce numeroase câmpuri agricole şi drumuri au fost inundate.



NWS se aşteaptă la "inundaţii dezastruoase" în valea de joasă altitudine a râului Salinas, o importantă regiune agricolă situată la sud de Golful San Francisco.



"Încă nu s-a terminat", a avertizat într-o conferinţă de presă guvernatorul din California, Gavin Newsom, care a precizat că deşi ploile vor scădea în intensitate, solurile sunt îmbibate cu apă şi riscurile de inundaţii rămân importante.



Conştient de oboseala acumulată de rezidenţii californieni după mai multe săptămâni de trombe de apă, Gavin Newsom a adăugat: "Vă implor, trebuie să ne păstrăm cu toţii vigilenţa şi bunul simţ timp pentru următoarele 24-48 de ore".

Ordin de evacuare





Potrivit NWS, aproape 26 de milioane de californieni se aflau încă sub incidenţa unei alerte de inundaţii sâmbătă seară, iar zeci de mii dintre ei au primit ordine de evacuare.



În regiunea Salinas, un oraş cu 160.000 de locuitori situat la sud de San Francisco, unde râul cu acelaşi nume şi-a ieşit din matcă, inundaţiile au afectat terenurile agricole din vale, dar au scutit zonele urbane, a constatat sâmbătă un jurnalist de la AFP.



În Spreckles, un cartier aflat la câţiva zeci de metri de cursul apei, majoritatea localnicilor nu au respectat ordinul de evacuare în pofida alertelor emise de autorităţile americane în această săptămână.



"Se pare că am evitat cel mai rău scenariu", a declarat Robert Zagajeski, ieşit din casă pentru a-şi plimba câinele sub o ploaie slabă. Conform previziunilor, râul urma să revină în matca lui începând de sâmbătă.



La fel ca restul Californiei, Salinas, oraşul natal al scriitorului John Steinbeck din care acest autor recompensat cu premiul Nobel pentru literatură s-a inspirat în mare parte atunci când a scris volumul "Fructele mâniei", se confruntă cu inundaţii în serie.



"Avem nevoie de cât mai multă ploaie, dar agricultorii nu pot să facă absolut nimic cu terenuri atât de saturate cu apă", a adăugat Robert Zagajeski.



La câţiva kilometri distanţă, Erick Diaz priveşte câmpurile inundate din modesta sa locuinţă din lemn, aflată în apropierea râului. În pofida unui ordin de evacuare ce vizează 17.000 de persoane din această regiune, el a preferat să rămână acasă.



"Nu am unde să merg şi, pentru moment, totul e bine", a declarat acest muncitor agricol în vârstă de 30 de ani.

Viscol puternic





"Regiunea a fost grav lovită de secetă în ultimii ani", a declarat Manuel Paris, un agricultor de 58 de ani, impresionat de râul devenit fluviu care curge cu mare viteză puţin mai jos de casa lui. "A trecut atât de mult timp, nu mai suntem obişnuiţi să vedem atât de multă ploaie", a adăugat el.



Potrivit unui jurnalist de la AFP, mai multe tractoare au fost văzute pe terenuri de lângă Salinas, care încercau să pompeze apa revărsată peste albia râului.



În munţi, aceste precipitaţii se traduc prin importante căderi de zăpadă, cu un strat de peste un metru prognozat pentru acest weekend în Sierra Nevada, unde autorităţile locale au emis o alertă de inundaţii şi i-au sfătuit pe rezidenţi să evite orice deplasare.



Autorităţile din staţiunea de schi Lake Tahoe, din statul Nevada, au publicat fotografii ce arată zeci de vehicule aliniate pe un drum, după ce au rămas blocate din cauza unui viscol puternic.



Cel puţin 19 persoane au murit de la începutul acestei serii de intemperii. Mai mulţi conducători de autoturisme au fost găsiţi în maşinile lor care au fost luate de şuvoaiele de apă, câteva persoane au fost lovite de copaci prăbuşiţi, iar un cuplu a fost ucis de o alunecare de teren.

Încălzirea globală, cauza problemelor?





California este obişnuită cu condiţiile meteorologice extreme, iar furtunile de iarnă sunt frecvente. În schimb, o astfel de succesiune de fenomene extreme este ieşită din comun.



Deşi este dificil să se stabilească o legătură directă între aceste furtuni în serie şi schimbările climatice, unii dintre oamenii de ştiinţă explică în mod regulat că încălzirea climei sporeşte frecvenţa şi intensitatea fenomenelor meteorologice extreme.



Ploile diluviene din ultimele săptămâni nu vor fi însă suficiente pentru a pune capăt secetei care afectează grav statul California de peste două decenii, potrivit specialiştilor în climatologie şi hidrologie.

