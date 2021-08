UPDATE: Clădirea Pentagonului, închisă după un incident armat. Un suspect, împușcat / Chirieac: 'Dacă America ia Covid, intrăm toți la ATI'

UPDATE 2: Zona din apropierea Departamentului american al Apărării în care a avut loc incidentul armat a fost securizată, au anunţat marţi după-amiază autorităţile americane.

"Scena incidentului este securizată. Încă este o zonă activă în care au fost comise infracţiuni. Îndemnăm cetăţenii să evite intrarea în gara feroviară şi în platforma de autobuze Metro. Transporturile de la Pentagon sunt redirecţionate spre staţia Pentagon City", a comunicat Agenţia de securitate de la Departamentul american al Apărării.

Conform unor surse din cadrul serviciilor de intervenţie, un suspect înarmat a fost împuşcat de agenţii serviciilor de securitate. Nu există detalii despre starea acestuia. De asemenea, un agent de poliţie a fost rănit în schimbul de focuri, informează Mediafax.

UPDATE: Marți seară, la emisiunea moderată de Lili Ruse, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat primele informații despre incidentul de la Pentagon.

’Acum avem numeroase exemple în SUA și nu numai, dar în special în SUA, unde portul armelor de foc este o obișnuință. Au avut incidente de la școli, universități, până la supermarketuri. (...) O să aflăm detalii. Presupun că americanii, care au reguli pentru orice, au intrat într-o procedură standard. (...) Sper să nu fie probleme de securitate. Știți cum se întâmplă! Dacă America ia Covid, intrăm toți la ATI.', a spus Bogdan Chirieac la România TV.

O alertă de securitate a fost declanşată, marţi, la sediul Departamentului american al Apărării, în centrul oraşului Washington, din cauza unui incident armat produs în apropiere, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate. Conform postului KTVU, echipajele medicale de urgenţă au raportat mai multe victime, dar nu există informaţii despre starea acestora.

CNN transmite, citând Agenția de Protecție a Forței Pentagonului, că incidentul s-a produs pe o plaformă de autobuz. Primele informații arată că 'evenimentul legat de focuri de armă' a avut loc în afara clădirii, pe platforma Metro Bus, folosită de mii de angajați în fiecare zi.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.