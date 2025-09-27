Standardele care distrug relațiile! Psihologul Andreea Raț explică unde greșesc cuplurile

Atunci când așteptările partenerilor devin nerealiste, acestea intră în conflict cu nevoia de autonomie și cooperare.

"Eu spun că standardele pot contribui, într-adevăr, la cooperarea între sexe sau, dimpotrivă, la dezbinarea cuplului. Pentru că, bineînțeles, fiecare are un stil de viață într-un context social anume.

Are standarde proprii. Dar dacă vorbim, de exemplu, despre rolurile tradiționale de gen, unde femeia are așteptări prea mari de la bărbat sau, invers, bărbatul poate să aibă convingerea că femeia este mai puțin sau trebuie să fie mai puțin decât el, atunci, bineînțeles, intrăm din nou în conflict. Cu nevoia de dezvoltare naturală, cu autonomia și cu cooperarea între cei doi.

Deci, da, poate să afecteze și contribuie, într-adevăr, standardele sociale la dificultățile alegerii partenerului de cuplu", a explicat psihologul Andreea Raț.