€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:54 27 Sep 2025

EXCLUSIV Standardele care distrug relațiile! Psihologul Andreea Raț explică unde greșesc cuplurile
Autor: Dana Mihai

psihologie
 

Psihologul Andreea Raț a explicat că standardele sociale și rolurile tradiționale de gen pot apropia sau, dimpotrivă, pot dezbina un cuplu.

Atunci când așteptările partenerilor devin nerealiste, acestea intră în conflict cu nevoia de autonomie și cooperare.

"Eu spun că standardele pot contribui, într-adevăr, la cooperarea între sexe sau, dimpotrivă, la dezbinarea cuplului. Pentru că, bineînțeles, fiecare are un stil de viață într-un context social anume.

Are standarde proprii. Dar dacă vorbim, de exemplu, despre rolurile tradiționale de gen, unde femeia are așteptări prea mari de la bărbat sau, invers, bărbatul poate să aibă convingerea că femeia este mai puțin sau trebuie să fie mai puțin decât el, atunci, bineînțeles, intrăm din nou în conflict. Cu nevoia de dezvoltare naturală, cu autonomia și cu cooperarea între cei doi.

Deci, da, poate să afecteze și contribuie, într-adevăr, standardele sociale la dificultățile alegerii partenerului de cuplu", a explicat psihologul Andreea Raț.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cupluri
psiholog
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Câți observatori internaționali au fost acreditați
Publicat acum 41 minute
Standardele care distrug relațiile! Psihologul Andreea Raț explică unde greșesc cuplurile
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Rusia rămâne în afara Organizației Aviației Civile Internaționale. Moscova a cerut reluarea votului
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Liverpool, înfrângere dramatică în Premier League. Crystal Palace le-a dat o lecție "cormoranilor"
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Limba română, firul subțire care mai leagă copiii din diaspora de țara natală
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat acum 22 ore si 41 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close