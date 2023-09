„Principial toată lumea trebuie să plătească aceleași taxe.” a precizat Tănase Stamule la interviurile DC NEWS şi DC BUSINESS.

„Deci principial toată lumea trebuie să primească aceeași pensie” a intervenit analistul politic, Bogdan Chirieac.

„Deci principial toată lumea trebuie să plătească aceleași taxe, însă este foarte complicat pentru un business să afle de pe o zi pe alta că și-a schimbat structura costurilor. Eu am propus o trecere graduală, adică la anul să fi fost 3-4%, să se facă în 2 sau 3 ani această creștere. Am propus-o, nu s-a putut, nu vreau să intru în dezbatere. PNL-ul a propus-o, ca să ne fie clar. Noi am avut o abordare graduală, nu s-a permis, s-a zis că se face direct că lumea nu plătește, că supărări și aşa mai departe” a mai precizat Stamule.

Agricultura, la fel de profitabilă ca IT-ul cu jumătate din angajați

„Aici va fi partea sensibilă, mai ales în zona de IT. O creștere cu 10% a costului muncii înseamnă de fapt o creștere cu 5% a costului de business și nu îmi dau seama dacă marjele sunt peste 5% în unele cazuri. Am făcut o analiză comparativă între profitabilitatea IT-ului și agriculturii pe anul trecut și vreau să vă spun că agricultura este la fel de profitabilă ca IT-ul la jumătate de angajați” a spus Tănase Stamule.

Avem bani pentru construcții, nu avem muncitori

„Pe zona de construcții suntem într-o piață Europeană a muncii și bătălia pe resursa umană este europeană, nu este doar în România. La câți bani avem pentru construcții nu avem suficientă resursă umană. Aici am o reținere dacă este sustenabilă măsura cu toate că ce mi s-a spus este că toată această creștere va putea fi trecută în contracte și cumva cel puțin cei din construcții care lucrează pe contract din fonduri și-s foarte mulți, mai ales pe infrastructură, o să își includă în structura costurilor creșterea de impozit” a conchis Tănase Stamule.

