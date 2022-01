SPION în Parlamentul britanic. MI5 avertizează

Agenția britanică de informații MI5 l-a contactat pe președintele Camerei Comunelor pentru a-l informa că un agent guvernamental chinez s-a angajat în cadrul cabinetului unui membru al Parlamentului. Toți parlamentarii britanici au fost informați, scrie RT.

Vorbind în Camera Comunelor, joi, deputatul conservator Iain Duncan Smith a ridicat o moțiune de procedură și a făcut referire la o scrisoare a președintelui Lindsay Hoyle în care se spunea că un agent chinez a lucrat în Parlament.

'There has been an agent of the Chinese government active here in Parliament, working with a Member of Parliament...'



