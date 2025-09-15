Spectacol în Liga III. 10 goluri în meciul dintre ARO Câmpulung şi SCM Rm. Vâlcea

ARO Câmpulung Muscel şi SCM Râmnicu Vâlcea au oferit un adevărat spectacol în ultima etapă din Liga III.

Cei de la Rm. Vâlcea s-au impus cu un neverosimil 6-4, mai degrabă scor de tenis decât de fotbal, după ce la pauză conduceau cu 5-0.

"WOW! CE MECI! Repriza care trebuie uitată cât mai repede!", au transmis cei de la ARO Câmpulung Muscel pe site-ul lor.

Au marcat: Albert Jarcă (52), Claudiu Pleșa (65p și 78p), Andrei Nițu (84) / Cătălin Doman (9 și 18), Alexandru Dandea (33), Bogdan Rusu (40 și 79p), Sebastian Ivan (45).

ARO venea după un egal şi o victorie

După victoria la limită cu FC Inter Sibiu (1-0, la Dragoslavele) și egalul de la Fărcășești (1-1), pentru ARO Câmpulung a venit meciul cu echipa favorită la câștigarea seriei și în acest sezon, SCM Rm.Vâlcea!

Antrenorul gazdelor, Alin Popescu, susţinea că echipa trebuie să îşi menţină parcursul sănătos, într-o declaraţie făcută înaintea acestui meci.

"SCM-ul este o echipă redutabilă, atât din punct de vedere individual, cât și colectiv, cu un antrenor exponențial al județului nostru. Noi continuăm parcursul corect și sănătos stabilit de la începutul acestui sezon de a scoate maximum de la fiecare partidă", transmitea Alin Popescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News