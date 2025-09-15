Data publicării:

Spectacol în Liga III. 10 goluri în meciul dintre ARO Câmpulung şi SCM Rm. Vâlcea

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

ARO Câmpulung Muscel şi SCM Râmnicu Vâlcea au oferit un adevărat spectacol în ultima etapă din Liga III. 

Cei de la Rm. Vâlcea s-au impus cu un neverosimil 6-4, mai degrabă scor de tenis decât de fotbal, după ce la pauză conduceau cu 5-0. 

"WOW! CE MECI! Repriza care trebuie uitată cât mai repede!", au transmis cei de la ARO Câmpulung Muscel pe site-ul lor. 

Au marcat: Albert Jarcă (52), Claudiu Pleșa (65p și 78p), Andrei Nițu (84) / Cătălin Doman (9 și 18), Alexandru Dandea (33), Bogdan Rusu (40 și 79p), Sebastian Ivan (45). 

ARO venea după un egal şi o victorie 

După victoria la limită cu FC Inter Sibiu (1-0, la Dragoslavele) și egalul de la Fărcășești (1-1), pentru ARO Câmpulung a venit meciul cu echipa favorită la câștigarea seriei și în acest sezon, SCM Rm.Vâlcea! 

Antrenorul gazdelor, Alin Popescu, susţinea că echipa trebuie să îşi menţină parcursul sănătos, într-o declaraţie făcută înaintea acestui meci. 

"SCM-ul este o echipă redutabilă, atât din punct de vedere individual, cât și colectiv, cu un antrenor exponențial al județului nostru. Noi continuăm parcursul corect și sănătos stabilit de la începutul acestui sezon de a scoate maximum de la fiecare partidă", transmitea Alin Popescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Spectacol în Liga III. 10 goluri în meciul dintre ARO Câmpulung şi SCM Rm. Vâlcea
15 sep 2025, 15:44
FK Csikszereda - FCSB, rezultat supriză la Miercurea Ciuc
14 sep 2025, 23:10
Universitatea Craiova şi-a consolidat poziţia de lider în Superligă după rezultatul cu Farul
14 sep 2025, 20:39
Înfrângere pentru Interul lui Chivu în Derby d'Italia, într-un meci dramatic
14 sep 2025, 08:51
Clasamentul Superligii după rezultatul dintre U Cluj - Rapid / Programul etapei a 9-a
13 sep 2025, 09:00
CM 2026: Peste 1,5 milioane de suporteri s-au înscris pentru cumpărarea de bilete
12 sep 2025, 11:49
ParintiSiPitici.ro
„Cum să fii profesor în 2025 să te duci la trei școli?” Prof. Claudia Chiru denunță măsurile luate în Educație și cere ministrului soluții reale / VIDEO
15 sep 2025, 13:01
Reacția lui Mircea Lucescu întrebat dacă își va da demisia după Cipru - România
10 sep 2025, 08:32
Cipru - România 2-2. Situație extrem de complicată pentru calificarea la Cupa Mondială 2026
09 sep 2025, 21:18
Posibile adversare de foc pentru România la barajul pentru CM 2026
09 sep 2025, 10:27
Surpriză în calificările pentru Cupa Mondială. Suedia, învinsă de Kosovo / Rezultatele zilei
09 sep 2025, 04:50
Jesse Marsch, selecţionerul Canadei, mesaj subtil pentru Mircea Lucescu: La 80 de ani, sper să fiu pe plajă
06 sep 2025, 10:48
Mircea Lucescu, declarație controversată după înfrângerea umilitoare: "Jocul nu a fost catastrofal"
06 sep 2025, 08:13
România - Canada, meci amical. SCOR FINAL
05 sep 2025, 20:00
Cine va intona imnul național la meciul României cu Canada
04 sep 2025, 18:20
FCSB, echipa lui Gigi Becali, amendată de UEFA cu 30.000 € după incidentele rasiste
04 sep 2025, 13:27
ARO Câmpulung, victorie la debutul în noul sezon de Liga III
03 sep 2025, 13:31
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
01 sep 2025, 21:19
Dinamo trece de Hermannstadt după un joc entuziasmant. „Câinii roșii” urcă pe podium în campionat
30 aug 2025, 23:37
Liga Campionilor: PSG - FC Barcelona, Real Madrid - Manchester City și Inter - Liverpool, între derby-urile competiției
29 aug 2025, 09:30
FCSB 3 – 0 Aberdeen: Roș-albaștrii se califică în Europa League
28 aug 2025, 21:39
ARO Câmpulung Muscel începe noul sezon din Liga III. Ce şanse are în noul an
27 aug 2025, 11:24
Echipe surpriză calificate în Liga Campionilor: FC Pafos, Kairat şi Bodo/Glimt
27 aug 2025, 08:26
Fotbalistul Marcos Olmedo a murit într-un accident rutier - Foto în articol
25 aug 2025, 11:12
Prăpastie între Universitatea Craiova și FCSB în clasamentul Superligii: Becali: Sunt praf și pulbere, epavă!
25 aug 2025, 08:33
FCSB, un singur punct în ultimele 5 etape. A pierdut acasă cu FC Argeş
24 aug 2025, 23:45
CFR Cluj a încasat 11 goluri în 3 zile. După umilinţa din Suedia, vicecampioana pierde şi la Galaţi, cu Oţelul
24 aug 2025, 18:25
Cristi Chivu a anunţat echipa favorită la titlu în Serie A, înainte de debutul oficial pe banca lui Inter
24 aug 2025, 18:22
De ce e Premier League cel mai tare campionat din lume. Un critic literar trage concluziile despre... fotbal
24 aug 2025, 16:39
Dinamo, victorie în deplasare în faţa celor de la U Cluj
23 aug 2025, 23:44
Rapid - Metaloglobus, rezultat cu emoții pentru giuleșteni
22 aug 2025, 23:48
CFR Cluj, umilită de BK Haecken în Conference League. Dan Petrescu și-a dat demisia/Rezultate finale pentru FCSB și Universitatea Craiova
21 aug 2025, 23:59
Aberdeen - FCSB. Transferul făcut de echipa lui Becali înainte de confruntarea din play-off-ul Europa League
20 aug 2025, 23:44
SCOR Rapid - FCSB, 17 august, în Superligă
17 aug 2025, 23:54
O nuntă din Miercurea Ciuc a stricat planurile Universității Craiova, înainte de partida contra Csikszereda
17 aug 2025, 12:46
Bayern Munchen a făcut spectacol cu Stuttgart în Supercupa Germaniei / Rezultat - Video
17 aug 2025, 08:47
Petrolul - Hermannstadt, rezultat. Nici acum nu au reușit prima victorie din actualul sezon
16 aug 2025, 23:39
Jucătorul pe care Gigi Becali îl vede noua vedetă și care a schimbat jocul FCSB. S-a răzgândit total în privința lui 
16 aug 2025, 17:50
Mircea Lucescu a decis lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din septembrie. Absențe notabile din lot
15 aug 2025, 12:07
FC Drita - FCSB 1 - 3. Roș-albaștrii, în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, învinsă de Braga
14 aug 2025, 22:02
ARO Muscelul Câmpulung, eliminată din Cupa României de rivala locală
14 aug 2025, 14:13
Câți bani încasează PSG după finala spectaculoasă din Supercupa Europei cu Tottenham
14 aug 2025, 08:38
Donnarumma, lăsat în afara lotului PSG pentru Supercupa UEFA. Ultimele detalii despre viitorul portarului
12 aug 2025, 15:34
FC Botoşani - FC Argeş 3-1, în Superligă
12 aug 2025, 03:32
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
11 aug 2025, 16:08
Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF
11 aug 2025, 14:38
Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia
10 aug 2025, 23:33
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
09 aug 2025, 21:18
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, rezultate în preliminariile Europa League și Conference League
07 aug 2025, 19:13
Replică acidă primită de Becali, după ce a spus că iese din fotbal dacă FCSB va fi eliminată din Europa League de formația kosovară Drita
06 aug 2025, 23:01
Rapid Bucureşti, noul lider al Superligii după rezultatul cu FC Botoșani
04 aug 2025, 23:56
Europa League: FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
04 aug 2025, 14:56
Cele mai noi știri
acum 13 minute
Care e ora ideală pentru a lua cina. Recomandarea unui specialist
acum 18 minute
Tragedie la Spitalul din Reșița: un bărbat de 66 de ani a murit chiar înainte de internare
acum 27 de minute
Mesajele sfâșietoare scrise de mama asasinului lui Charlie Kirk / foto în articol
acum 27 de minute
Spectacol în Liga III. 10 goluri în meciul dintre ARO Câmpulung şi SCM Rm. Vâlcea
acum 38 de minute
Adio, ștampile pe pașaport. Ce înseamnă pentru călători noul sistem EES
acum 51 de minute
Tot ce trebuie să știi despre admiterea în SUA: Julia Boca explică pașii către Harvard, Yale sau Stanford
acum 54 de minute
Medvedev lansează noi amenințări la adresa NATO: Acest lucru va înseamna război cu Rusia
acum 56 de minute
Ce semnifică gestul făcut de Jake Gyllenhaal pentru Owen Cooper, cel mai tânăr câștigător al premiului Emmy
Cele mai citite știri
acum 7 ore 37 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
acum 5 ore 46 minute
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel