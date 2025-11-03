€ 5.0861
Data publicării: 11:57 03 Noi 2025

Spania: Președintele Valenciei demisionează la un an după dezastrul provocat de inundații
Autor: Iulia Horovei

agerpres_18759323 Președintele regiunii spaniole Valencia, Carlos Mazon. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele regiunii Valencia, Carlos Mazón, a demisionat sub presiunea publică și politică, la un an după inundațiile dezastruoase din Spania.

Președintele regiunii Valencia din estul Spaniei, Carlos Mazón, a cedat presiunii publice și politice și a demisionat după gestionarea defectuoasă a inundațiilor care au provocat moartea a 229 de oameni acum puțin peste un an, potrivit The Guardian.

Arhivă octombrie 2024 - Inundații în Spania. Sursa foto: Agerpres

Ce făcea președintele Mazón în timpul inundațiilor

Membru al Partidului Popular (PP), el a refuzat inițial să demisioneze, chiar după ce s-a descoperit că, în ziua inundațiilor, a petrecut peste trei ore luând prânzul cu o jurnalistă, în timp ce oamenii se înecau în locuințele, garajele și mașinile lor.

Arhivă octombrie 2024 - Inundații în Spania. Sursa foto: Agerpres

Refuzul său de a demisiona a provocat proteste masive în Valencia, multe dintre ele sub sloganul „Noroi pe mâinile noastre, sânge pe ale lui”. Un sondaj recent a arătat că 75% dintre locuitorii regiunii considerau că Mazón ar trebui să demisioneze. Astfel că luni, 3 noiembrie, Mazón a anunțat că va părăsi funcția de președinte regional.

„Nu mai pot continua”, a declarat el reporterilor după un discurs în care a criticat ferm răspunsul guvernului național la criză. Mazón nu a precizat dacă va convoca alegeri anticipate, dacă își va părăsi și locul din Adunarea Regională, ceea ce i-ar ridica imunitatea parlamentară, sau cine îi va fi succesor interimar.

Mazón susținuse anterior că „nu există guvern în lume care să aibă instrumentele necesare pentru a opri sau evita un episod de ploi torențiale care doboară recorduri istorice într-o zonă într-un anumit moment”.

Cursul evenimentelor

Jurnalista Maribel Vilaplana a confirmat că prânzul cu Carlos Mazón a început la ora 15:00 și a durat până la 18:30-18:45, precizând că nu a fost conștientă de gravitatea situației din regiune. Ea va depune mărturie în fața judecătorului din Valencia.

Mazón a declarat că a ajuns la centrul de coordonare a situațiilor de urgență (Cecopi) abia la ora 20:28, aproape o jumătate de oră după emiterea alertei întârziate, dar a insistat că nu își modifică versiunea evenimentelor. Rămâne neclar ce a făcut între încheierea prânzului și sosirea la centrul de comandă.

Criticile la adresa administrației lui Mazón au crescut în special după ce alerta de urgență către telefoanele mobile ale populației a fost trimisă abia după ora 20:00, în ziua inundațiilor. La ceremonia de comemorare a victimelor, organizată la un an de la dezastru, Mazón a fost întâmpinat cu huiduieli și scandări precum „criminal”, „laș” și „ar trebui să fii în închisoare”.

Ancheta continuă

O anchetă parlamentară privind evenimentele din 29 octombrie 2024 este în desfășurare, la fel și o anchetă judiciară care urmărește să stabilească dacă neglijența a dus la decese evitabile sau vătămări grave. La începutul lunii octombrie, judecătorul investigativ Nuria Ruiz Tobarra a refuzat să închidă ancheta privind acțiunile ministrului de Justiție și Interne de atunci, Salomé Pradas.

Judecătorul Ruiz Tobarra a descris dezastrul natural drept „un episod devastator, un adevărat infern de distrugere, moarte și, în final, întuneric”. Ea a subliniat că există „probe copleșitoare de conduită neglijentă”, adăugând că a existat „o întârziere evidentă” în convocarea întâlnirii Cecopi și o „întârziere inacceptabilă în trimiterea alertelor către oameni”.

Ministrul de Justiție și Interne de atunci, Salomé Pradas, a susținut că a acționat „în cel mai bun mod posibil” încercând să răspundă crizei, dar a recunoscut că nu avea experiență în gestionarea situațiilor de urgență până la numirea sa ca ministru de Interne, cu trei luni înainte de inundații. De asemenea, s-a descoperit că vicepreședintele lui Mazón, Susana Camarero, a părăsit o ședință la Cecopi pentru a participa la o ceremonie de premiere în după-amiaza zilei de 29 octombrie 2024.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spania
valencia
inundatii spania
carlos mazon
