Sorin Stanciu, președintele UZPR, înmormântat cu onoruri militare

Au ținut să-l conducă pe ultimul drum reprezentanți ai autorităților statului român,ai filialelor UZPR din țară, colegi din presă, prieteni și apropiați.

Sicriul acoperit cu steagul tricolor a fost purtat pe umeri de militari și înconjurat decoroane și jerbe cu mesaje venite din toată țara. Ceremonia a fost unaimpresionantă, însoțită de salve de foc și marcată de o profundă solemnitate.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România mulțumește Bisericii „Nașterea MaiciiDomnului”, din București, care a asigurat o slujbă impresionantă, GuvernuluiRomâniei, Președinției României – Cancelaria Ordinelor, autorităților statuluipentru implicare și participare la ultimele ceremonii pâmântești ale celui care a fostregretatul președinte al UZPR, Sorin Stanciu.

Consiliul Director al UZPR asigură continuarea bunei activități a Uniunii

Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România va asigura, în conformitate cu prevederile Statutului, continuarea bunei activități a UZPR în condițiile generate de trecerea neașteptată în neființă a președintelui Sorin Stanciu.

În perioada imediat următoare vor avea loc ședințe și întruniri ale forului de conducere al UZPR, care vor stabili reperele continuării activității, detaliile și toate măsurile necesare unei activități eficiente și statutare, afirmă UZPR.

