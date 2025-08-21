Sondaj CEC Bank: Unde merg românii în concediu în 2025

Jumătate dintre români își petrec vacanța de vară în România iar ca destinație, 23% au ales să meargă la mare, aproape 20% la munte și puțin peste 7% aleg să meargă la rude/la țară, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

În afară de cei care merg în concediu în țară, aproximativ 33% dintre români susțin că nu pleacă deloc în concediu în această vară iar un procentaj de 16,75% din cei chestionați își petrec vacanța în străinătate.

În ceea ce privește rezervările pentru vacanță – 57,5% dintre români au menționat că se ocupă personal de acest aspect, 24% nu obișnuiesc să facă rezervări, în timp ce aproximativ 13,5% dintre ei apelează la serviciile unei agenții de voiaj. Doar puțin peste 5% apelează la recomandările prietenilor și cunoștințelor.

La întrebarea - Câte zile îți permiți să mergi în vacanță în această vară? - peste 45% dintre cei care au răspuns sondajului au menționat că vor merge 3 – 4 zile în vacanță în anul acesta, 28,6% spun că au ales să petreacă 7 zile de vacanță, circa 11% și-au alocat 10 zile iar 15% vor petrece 14 zile sau mai mult în vacanță.

Odihna reprezintă principalul motiv pentru 64% dintre românii care merg în vacanță, în timp ce peste 35,5% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Foarte puțini, sub 1% dintre români, au declarat că merg în vacanță strict pentru cumpărături.

CEC Bank oferă clienţilor săi posibilitatea achiziţionării rovinietei, huvinietei sau să îşi plătească taxa de pod de la Feteşti - Cernavodă direct din aplicația de Mobile Banking - CEC app.

La întrebarea - De unde faci rost de bani pentru vacanță - peste 77% dintre respondenți au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului. Mult mai puțini (9%) se împrumută de la prieteni, aproape 7% spun că folosesc tichetele de vacanță pentru plata concediului iar circa 5% apelează la cardul de credit/overdraft. Foarte puțini, adică 2%, spun că primesc prime de concediu de la angajator.

Referitor la modul cum vor face plățile în concediu, peste 38% dintre respondenți spun că vor plăti cash și circa 22% o combinație cash și card, fie că sunt carduri de debit sau de credit. Puțin peste 17% vor plăti doar cu card de debit și cash, aproape 6% doar cu card de credit și puțin peste 5% doar cu doar cu card de credit și cash.

Pentru plata cu cardul, clienții CEC Bank pot apela la cardul VISA Multicurrency care oferă acces direct la conturi în zece valute. De asemenea, cheltuielile prilejuite de concediu pot fi plătite cu cardul de credit de la CEC Bank în până la 24 rate lunare fără dobândă, la orice comerciant din lume.

În ceea ce privește mărimea bugetului de vacanță, 42% dintre respondenți vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut. Doar circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% - 30% față de anul trecut.

Informații despre sondaj





Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 58% dintre respondenți sunt salariați, peste 70% locuiesc la oraș, 40% au studii superioare sau postuniversitare.

Despre CEC Bank

Despre Grupul CEC Bank

