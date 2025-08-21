Data publicării:

Sondaj CEC Bank: Unde merg românii în concediu în 2025

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Stiri
Jumătate dintre români își petrec vacanța de vară în România iar ca destinație, 23% au ales să meargă la mare, aproape 20% la munte și puțin peste 7% aleg să meargă la rude/la țară, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

În afară de cei care merg în concediu în țară, aproximativ 33% dintre români susțin că nu pleacă deloc în concediu în această vară iar un procentaj de 16,75% din cei chestionați își petrec vacanța în străinătate.

În ceea ce privește rezervările pentru vacanță – 57,5% dintre români au menționat că se ocupă personal de acest aspect, 24% nu obișnuiesc să facă rezervări, în timp ce aproximativ 13,5% dintre ei apelează la serviciile unei agenții de voiaj. Doar puțin peste 5% apelează la recomandările prietenilor și cunoștințelor.

La întrebarea - Câte zile îți permiți să mergi în vacanță în această vară? - peste 45% dintre cei care au răspuns sondajului au menționat că vor merge 3 – 4 zile în vacanță în anul acesta, 28,6% spun că au ales să petreacă 7 zile de vacanță, circa 11% și-au alocat 10 zile iar 15% vor petrece 14 zile sau mai mult în vacanță. 

Odihna reprezintă principalul motiv pentru 64% dintre românii care merg în vacanță, în timp ce peste 35,5% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Foarte puțini, sub 1% dintre români, au declarat că merg în vacanță strict pentru cumpărături.

CEC Bank oferă clienţilor săi posibilitatea achiziţionării rovinietei, huvinietei sau să îşi plătească taxa de pod de la Feteşti - Cernavodă direct din aplicația de Mobile Banking - CEC app.

La întrebarea - De unde faci rost de bani pentru vacanță - peste 77% dintre respondenți au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului. Mult mai puțini (9%) se împrumută de la prieteni, aproape 7% spun că folosesc tichetele de vacanță pentru plata concediului iar circa 5% apelează la cardul de credit/overdraft. Foarte puțini, adică 2%, spun că primesc prime de concediu de la angajator.

Referitor la modul cum vor face plățile în concediu, peste 38% dintre respondenți spun că vor plăti cash și circa 22% o combinație cash și card, fie că sunt carduri de debit sau de credit. Puțin peste 17% vor plăti doar cu card de debit și cash, aproape 6% doar cu card de credit și puțin peste 5% doar cu doar cu card de credit și cash.

Pentru plata cu cardul, clienții CEC Bank pot apela la cardul VISA Multicurrency care oferă acces direct la conturi în zece valute. De asemenea, cheltuielile prilejuite de concediu pot fi plătite cu cardul de credit de la CEC Bank în până la 24 rate lunare fără dobândă, la orice comerciant din lume.

În ceea ce privește mărimea bugetului de vacanță, 42% dintre respondenți vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut. Doar circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% - 30% față de anul trecut.

Informații despre sondaj



Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 58% dintre respondenți sunt salariați, peste 70% locuiesc la oraș, 40% au studii superioare sau postuniversitare.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale. 

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online. 

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice - producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/

