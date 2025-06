Soluție pentru protejarea minorilor online: Un nou internet, cu reguli clare. Iată cum ar putea arăta viitorul / video

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Asociației Salvați Copiii, și Radu Pilat, director de creaţie, au atras atenția asupra faptului că bullyingul nu se mai oprește la porțile școlii, ci continuă și se amplifică în mediul online, ceea ce afectează profund copiii, chiar și în afara orelor de curs.

„Acum, bullyingul s-a mutat în online, aici e problema mare de fapt. Adică se întâmplă în școală, ei pleacă fiecare la casele lor, dar problemele continuă în online și acolo se agravează și se amplifică”, a spus Radu Pilat.



„Adică te urmăresc mesajele lor și pe telefon”, a spus Gabriela Alexandrescu.



„Nici nu mai e nevoie să fii fizic... ești într-un grup de WhatsApp în care dacă ești făcut țăndări, e foarte rău”, a spus Radu Pilat.

Cum s-ar putea interveni

Radu Pilat susține că intervenția împotriva bullyingului online trebuie să se facă prin educație și conștientizare, nu prin interdicții nerealiste. Copiii trebuie învățați cum să folosească responsabil social media, pentru că lipsa unei „reguli” în online lasă loc abuzurilor.

„Tot prin conștientizare (n.r. s-ar putea interveni). Având multe discuții, apropo de campania pe care am făcut-o, am mai descoperit că e clar că nimeni nu o să poată să legifereze în vreun fel folosirea social media de la vârste prea mici. Asta e o utopie. Dar ce cred că poate fi făcut, și nu depinde de niște factori mult prea departe de noi, e partea de educație.



Nu face nimeni educație despre cum să folosești social media. E ca și cum, în momentul ăsta, îmi pare rău să o spun, dar internetul și social media sunt ca o țară care nu are nici poliție, nici sistem judiciar, și atunci trebuie puțin vestul sălbatic și dacă e vestul sălbatic, trebuie să știi ce să faci și ce să nu.



Fiul meu are 11 ani. A fost un târg la el la școală și am găsit o carte în engleză, extrem de simplu scrisă, „Ghid de social media pentru începători”, și e extraordinar de bine scrisă. Adică spune tot - de ce ar trebui să spui niște lucruri, cum ar trebui să le spui, de ce să nu pui poze nu știu de care - pentru că ei nu știu.



Mă uitam la fiul meu. El e în niște grupuri de lucru la școală. A scris acolo niște chestii pe care nu le-a gândit și au ieșit niște discuții și i-am zis: „Uite, vezi? Tot ce scrii rămâne undeva, gândește-te foarte bine”. Din păcate, asta e lumea în care trăim. Trebuie să ne gândim puțin mai mult înainte să spunem ceva și asta are repercusiuni în tot, și în bullying, și în reacții, și în amplificarea aia, și în faptul că poate ei nu ar trebui să fie acolo”, a spus Radu Pilat.

Cum faci controlul vârstei

Întrebat cum se poate face controlul vârstei în spațiul online, Radu Pilat a explicat că, în viitor, ar putea fi posibil prin tehnologii avansate, într-un nou tip de internet securizat, diferit de actualul spațiu digital dominat tot mai mult de AI.

„E o întrebare foarte dificilă, mai ales dacă vorbim despre ce urmează; observăm cu toții impactul pe care îl are AI-ul în viețile noastre. Sunt niște viziuni extrem de utopice, dar se spune că în câțiva ani, nu foarte mulți, social media și mediul digital vor fi atât de invadate de AI încât ele vor deveni un spațiu dedicat exclusiv AI-ului și agenților AI, drept pentru care una din companiile care a pus bazele unui LLM are acum un start-up și vrea să crească un fel de internet de mijloc.

Adică e un internet în care fiecare dintre noi va avea o identitate unică. Sunt niște camere care ne scanează retina, amprente și fiecare va fi unic în acel loc. Cumva, el va fi diferit de internetul care se pare că nu mai poate fi curățat”, a spus Radu Pilat la DC News.

Video:

