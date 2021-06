Soluţia pentru ţânţarii şi căpuşele din Bucureşti, în emisiunea lui Mircea Badea

"E un nou trend pe planetă, să ne facem unghii cu insecte decedate. Absolut îngrozitor, absolut hidos, dar se întâmplă la noi pe planetă", a spus Mircea Badea, înainte de a arăta un material video cu o tânără care îşi punea unghii false în care erau şi insecte moarte.

"Călin mă întreabă dacă merge şi cu căpuşele din parcurile Capitalei. Nu ştiu ce să zic, dar măcar să le folosim la ceva!", a mai spus Mircea Badea.

Bucureşti, capitala invadată de căpuşe înainte de EURO

Deratizarea Capitalei României a fost amânată în acest an, iarba a crescut în parcurile din București, iar căpușele au început să-și facă simțită prezența tot mai mult în spațiile verzi. Primarul general a precizat că așteaptă ca vremea să se îmbunătățească pentru a începe deratizarea și tunderea ierbii. Totuși, până atunci, numeroase persoane pot lua contact cu insectele și pot fi înțepate.

PSD București a transmis o solicitare către Nicușor Dan, primarul Capitalei, privind deratizarea.

"PSD București îi solicită lui Nicușor Dan să ia măsuri, urgent, pentru a începe deratizarea în București cât mai repede posibil. Există două soluții aplicabile imediat, pe care edilul-șef le are la îndemână. Prima este plata datoriilor pe care PMB le are la CM Eco Igienizare, ce ar permite societății să demareze acțiunile în București. Reamintim că această companie are serviciul delegat, decizie aprobată de CGMB. O altă soluție ar fi prestarea acestui serviciu de către Centrul de Protectie a Plantelor, instituție aflată în subordinea CGMB.

Acestea sunt soluțiile legale și imediate pe care Nicușor Dan le poate aplica. Dar, din declarațiile sale, putem înțelege de fapt care este scopul său: să realizeze o negociere fără publicare și să plătească unei societăți comerciale contravaloarea serviciilor de deratizare. Adică zero transparență, zero cheltuiere eficientă a banului public, zero respect pentru bucureșteni", a scris Alexandru Hazem Kansou pe Facebook

VEZI Bucureştiul, invadat de căpuşe şi gunoaie. Vâlcu: "L-aţi ales pe unul care se ştergea de muci cu reverul hainei Fiecare e pe cont propriu în jungla urbană"

Acest articol reprezintă o opinie.