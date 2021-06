Bucureştiul, invadat de căpuşe şi gunoaie. Vâlcu: "L-aţi ales pe unul care se ştergea de muci cu reverul hainei Fiecare e pe cont propriu în jungla urbană"

"Mă mir de bucureşteni că vor curăţenie acum. Păi, frate, l-aţi ales pe unul care se ştergea de muci cu reverul hainei. Ce Dumnezeu discutăm acum de căpuşe? Se ştia treaba asta, nu a venit după ce l-au ales. După ce l-au ales, şi-a lăsat plete, atât, dar în rest, igiena şi Mucişor Dan erau chestii cunoscute. Celor care au pretenţii să nu mai fie căpuşe şi să fie cosită iarba, le pot spune să ia căpuşa şi să o frece de reverul hainei. Care e problema, că nu se leagă? De ce să ai pretenţii? Eu nu am pretenţii de la Nicuşor Dan. Fiecare e pe pielea lui. Faci vaccinul de encefalită, dai cu spray de căpuşe, ţânţari. De şobolani nu există! Fiecare e pe cont propriu în jungla urbană. Nu am aşteptări!", a spus Val Vâlcu.

Jurnalistul a făcut referire la un episod din 2017, când Nicuşor Dan, invitat la un interviu la radio, a fost filmat în timp ce se scobea în nas.

Bucureşti, capitala invadată de căpuşe înainte de EURO

Deratizarea Capitalei României a fost amânată în acest an, iarba a crescut în parcurile din București, iar căpușele au început să-și facă simțită prezența tot mai mult în spațiile verzi. Primarul general a precizat că așteaptă ca vremea să se îmbunătățească pentru a începe deratizarea și tunderea ierbii. Totuși, până atunci, numeroase persoane pot lua contact cu insectele și pot fi înțepate.

PSD București a transmis o solicitare către Nicușor Dan, primarul Capitalei, privind deratizarea.

"PSD București îi solicită lui Nicușor Dan să ia măsuri, urgent, pentru a începe deratizarea în București cât mai repede posibil. Există două soluții aplicabile imediat, pe care edilul-șef le are la îndemână. Prima este plata datoriilor pe care PMB le are la CM Eco Igienizare, ce ar permite societății să demareze acțiunile în București. Reamintim că această companie are serviciul delegat, decizie aprobată de CGMB. O altă soluție ar fi prestarea acestui serviciu de către Centrul de Protectie a Plantelor, instituție aflată în subordinea CGMB.

Acestea sunt soluțiile legale și imediate pe care Nicușor Dan le poate aplica. Dar, din declarațiile sale, putem înțelege de fapt care este scopul său: să realizeze o negociere fără publicare și să plătească unei societăți comerciale contravaloarea serviciilor de deratizare. Adică zero transparență, zero cheltuiere eficientă a banului public, zero respect pentru bucureșteni", a scris Alexandru Hazem Kansou pe Facebook

Pfizer, vaccin împotriva encefalitei

Pe măsură ce timpul trece și problema căpușelor devine una tot mai stridentă în Capitala României, oamenii se tem tot mai mult să nu contracteze diferite afecțiuni de la acestea. Encefalita transmisă de căpușe (TBE – Tick Borne Encephalitis) este o boală virală gravă, transmisă în principal de căpușe, care poate fi prevenită prin vaccinare, ar în România tocmai a fost introdus pe piață un vaccin, produs de Pfizer.

Vaccinul (cu virus întreg, inactivat) indicat pentru imunizarea activă (profilactică) împotriva encefalitei provocată de căpușe (TBE), produs de compania Pfizer, este acum disponibil și în România cu cele două forme de prezentare: una pentru administrare la copii și adolescenți cu vârste între 1 și 15 ani și forma pentru administrare la persoanele cu vârsta de 16 ani și peste.

