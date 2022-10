Soloviov, propagandistul lui Putin, delir la televiziunea de stat. A cerut bombardarea bazelor militare din România - Video

Vladimir Soloviov, propagandistul lui Putin, a făcut din nou mai multe declarații halucinante la televiziunea de stat a Rusiei. Jurnalistul rus a cerut bombardarea bazelor militare din România. Declarațiile lui Soloviov de la Russia-1, canalul rusesc cu cea mai mare acoperire națională controlat în proporție de 75% de guvernul Rusiei, au fost publicate pe Twitter de jurnalistul Francis Scarr, de la BBC.

”Dar poate că e timpul să le explicăm celor din Vest, care devin tot mai obraznici pe măsură ce vorbim, că bazele în care îi antrenează în prezent pe naziștii ucraineni, cele din Franța, Polonia, Germania și Marea Britanie - poate ar trebui să le spunem că noi considerăm ținte legitime aerodromurile poloneze unde aterizează avioane cu ajutoroare din SUA Regatul Unit, bazele din România și așa mai departe? Nu vedeți cum, din nou și din nou, ei extind raza de acțiune și complexitatea armelor furnizate?”, i-a întrebat Soloviov pe specialiștii pe care îi avea invitați în emisiunea sa.

Expertul militar Evgheni Bujinski i-a explicat lui Soloviov că acest lucru ar însemna declararea războiului împotriva NATO.

"Ei bine, am spus deja că tot ceea ce intră pe teritoriul ucrainean este o țintă legitimă. Dar efectuarea de lovituri pe teritoriul statelor membre NATO înseamnă, desigur, declararea războiului împotriva acestora", i-a răspuns expertul militar Evgheni Bujinski.

