Sneakers New Balance – alegerea ideală pentru fiecare zi (P)

Materialele de înaltă calitate asigură un aspect extraordinar pentru o perioadă îndelungată. În schimb, te poți bucura de confort la fiecare pas, datorită structurii bine gândite și soluțiilor moderne. Cu toate acestea, în cazul ținutelor urbane, caracterul practic nu este totul - designul contează mai presus de toate. Care model te va atrage cel mai mult? Descoperă chiar acum!

New Balance 327 –design retro în ediție urbană

Îți place să alergi? Chiar dacă nu ești un fan al jogging-ului, modelul New Balance 327 cu un design inspirat de pantofii de alergare din anii '70 te va încânta cu siguranță. Logo-urile impresionante, detaliile neobișnuite și materialele combinate creează o siluetă dinamică pe lângă care este imposibil să treci indiferent. Așadar, dacă ești în căutarea unor sneakers New Balance care să atragă atenția, brandul New Balance este alegerea potrivită!

New Balance 574 – pentru fanii stilului clasic

Ținutele extravagante nu sunt pe placul tău? Atunci optează pentru o opțiune sigură - pantofii sport New Balance 574 într-o cromatică versatilă. Nuanțele discrete de gri completează perfect aproape toate outfit-urile pentru diferite ocazii. Fie că este vorba de blugi și un tricou, un trening sau chiar o rochie sport, sneakers cu design atemporal vor conferi outfit-ului un caracter deosebit.

New Balance 550 – un vibe baschetbalistic pentru ținuta de zi cu zi

De pe terenul de baschet direct pe străzile orașului, modelul 550 este iubit de mulți fani ai stilului streetwear. Deși acești pantofi sport de la New Balance au fost inițial concepuți pentru sportivii profesioniști, versiunea modernizată a fost adoptată de celebrități, precum Kendall Jenner și Hailey Bieber. Partea superioară confortabilă și designul original fac din versiunea New Balance 550 un must have absolut în garderoba oricărui sneakerhead. Vei alege un model versatil cu partea superioară solidă sau vei opta pentru un design cu detalii contrastante?

New Balance 997 – lasă-te inspirat de anii '90

Forma neconvențională și culorile versatile sunt o combinație perfectă pentru cei care nu vor să iasă din zona de confort vestimentar, dar care doresc totuși să adauge un plus de originalitate ținutei. Pantofii sport New Balance 997 sunt soluția perfectă pentru fiecare zi. Partea superioară subțire cu șireturi în culoare bleumarin se va asorta de minune cu blugi casual sau pantaloni de trening și un tricou clasic, în timp ce recunoscuta literă "N", care decorează panourile laterale, va atrage atenția nu doar a iubitorilor de streetwear.

Deci, știi deja ce modele vor ajunge în garderoba ta? Toate variantele de top ale sneakerșilor de la New Balance le găsești la Sizeer. Vino în showroom-urile noastre sau accesează magazinul online și alege propunerea care îți reflectă cel mai bine personalitatea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News