Slujbă de Te Deum în bisericile ortodoxe din toată țara, pe 24 Ianuarie 2026, la 167 de ani de la Unirea Principatelor

Ierarhii, preoţii şi diaconii Bisericii Ortodoxe Române vor oficia sâmbătă, la aniversarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor, o slujbă de Te Deum în toate bisericile din Patriarhia Română iar la final clopotele vor fi trase timp de un minut.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Patriarhiei Române, sâmbătă, în Ziua Unirii Principatelor Române, începând cu ora 9:30, va fi săvârşită Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde vor fi pomeniţi Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropoliţii Nifon Rusăilă al Ţării Româneşti şi Sofronie Miclescu al Moldovei, precum şi toţi făuritorii Unirii Principatelor Române.

La ora 11:00 va fi oficiată slujba de Te Deum, urmată de cuvântul ierarhului slujitor.

Conform Legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale şi Hotărârii Sfântului Sinod nr. 6.312/2022, slujbele liturgice vor fi săvârşite de clerici şi autorităţile civile şi militare vor depune coroane la monumente.

Celebrarea Unirii Principatelor Române şi comemorarea făuritorilor acesteia constituie un act solemn de recunoştinţă, prin care se păstrează aprinsă candela unităţii şi demnităţii noastre naţionale, transmite Patriarhia.